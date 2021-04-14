Миллионы долларов и 100 шекелей: ВАКС арестовал изъятое имущество брата Вовка
Среда, 14 апреля 2021, 20:47
14 апреля следственный судья ВАКС наложил арест на имущество, изъятое во время обыска помещения, где находились заместитель начальника управления Службы внешней разведки, брат председателя ОАСК Киева Юрий Зонтов и адвокат, подозреваемые в получении взятки в $100 тысяч.
Источник: пресс-служба ВАКС
Детали: Отмечается, что среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более $3,7 млн, 840 тыс. Евро, 20 тыс. Фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.
В суде напомнили, что арест имущества может быть отменено полностью или частично по ходатайству владельца имущества.
Что было раньше: 12 апреля ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова.
Предыстория:
- 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
- Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
- 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
- За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.
Украинская правда