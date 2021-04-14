Миллионы долларов и 100 шекелей: ВАКС арестовал изъятое имущество брата Вовка

14 апреля следственный судья ВАКС наложил арест на имущество, изъятое во время обыска помещения, где находились заместитель начальника управления Службы внешней разведки, брат председателя ОАСК Киева Юрий Зонтов и адвокат, подозреваемые в получении взятки в $100 тысяч.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: Отмечается, что среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более $3,7 млн, 840 тыс. Евро, 20 тыс. Фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

В суде напомнили, что арест имущества может быть отменено полностью или частично по ходатайству владельца имущества.

Что было раньше: 12 апреля ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова.

Предыстория: