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Миллионы долларов и 100 шекелей: ВАКС арестовал изъятое имущество брата Вовка

Среда, 14 апреля 2021, 20:47
Миллионы долларов и 100 шекелей: ВАКС арестовал изъятое имущество брата Вовка

14 апреля следственный судья ВАКС наложил арест на имущество, изъятое во время обыска помещения, где находились заместитель начальника управления Службы внешней разведки, брат председателя ОАСК Киева Юрий Зонтов и адвокат, подозреваемые в получении взятки в $100 тысяч.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: Отмечается, что среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более $3,7 млн, 840 тыс. Евро, 20 тыс. Фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

В суде напомнили, что арест имущества может быть отменено полностью или частично по ходатайству владельца имущества.

Что было раньше: 12 апреля ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова.

Предыстория:

  • 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
  • Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
  • 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
  • За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный судОАСКвзятка
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