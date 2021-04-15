МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня – Степанов
Міністерство охорони здоров'я очікує перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусу у цю п’ятницю.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у спілкуванні із журналістами, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У нас є підтвердження COVAX, що завтра мають приїхати 117 тис. доз. У нас вже є відповідні документи щодо слота літака, але вони вже стільки разів переносили, починаючи з 15 лютого, що вже дую на воду".
Що передувало: Повідомлялось, що 13 квітня українців починають щеплювати проти коронавірусу SARS CoV 2 вакциною "CoronoVac" китайського виробника "Sinovac", також цього тижня очікується перша партія вакцини американської компанії "Pfizer" від ініціативи COVAX – 117 тисяч доз.
Минулого тижня Степанов анонсував поставки від COVAX на 14 квітня, а також говорив про прямі домовленості з Pfizer на 10 млн доз (ці закупівлі мають здійснюватися через британське агентство "Crown Agents").
Довідка: Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Нагадаємо:
- Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C до -60 °C.
- Саме умови зберігання та транспортування вакцини Pfizer викликали занепокоєння у багатьох держав, які замовляли цей препарат для щеплення своїх громадян.
- Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо.