МОЗ очікує вакцину Pfizer 16 квітня – Степанов

Міністерство охорони здоров'я очікує перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусу у цю п’ятницю.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у спілкуванні із журналістами, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас є підтвердження COVAX, що завтра мають приїхати 117 тис. доз. У нас вже є відповідні документи щодо слота літака, але вони вже стільки разів переносили, починаючи з 15 лютого, що вже дую на воду".

Що передувало: Повідомлялось, що 13 квітня українців починають щеплювати проти коронавірусу SARS CoV 2 вакциною "CoronoVac" китайського виробника "Sinovac", також цього тижня очікується перша партія вакцини американської компанії "Pfizer" від ініціативи COVAX – 117 тисяч доз.

Минулого тижня Степанов анонсував поставки від COVAX на 14 квітня, а також говорив про прямі домовленості з Pfizer на 10 млн доз (ці закупівлі мають здійснюватися через британське агентство "Crown Agents").

Довідка: Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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