Минздрав ожидает вакцину Pfizer 16 апреля – Степанов
Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в эту пятницу.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в общении с журналистами, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У нас есть подтверждение COVAX , что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду".
Что предшествовало: Сообщалось, что 13 апреля украинцев начинают прививать против коронавируса SARS CoV 2 вакциной "CoronoVac" китайского производителя "Sinovac", также на этой неделе ожидается первая партия вакцины американской компании "Pfizer" от инициативы COVAX – 117 тысяч доз.
На прошлой неделе Степанов анонсировал поставки от COVAX на 14 апреля, а также говорил о прямых договоренностях с Pfizer на 10 млн доз (эти закупки должны осуществляться через британское агентство "Crown Agents").
Справка: Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине
Напомним:
- Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. Именно условия хранения и транспортировки вакцины Pfizer вызвали беспокойство у многих государств, которые заказывали этот препарат для прививки своих граждан.
- Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Когда эта вакцина будет в Украине – неизвестно.