Минздрав ожидает вакцину Pfizer 16 апреля – Степанов

Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в эту пятницу.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в общении с журналистами, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть подтверждение COVAX , что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду".

Что предшествовало: Сообщалось, что 13 апреля украинцев начинают прививать против коронавируса SARS CoV 2 вакциной "CoronoVac" китайского производителя "Sinovac", также на этой неделе ожидается первая партия вакцины американской компании "Pfizer" от инициативы COVAX – 117 тысяч доз.

На прошлой неделе Степанов анонсировал поставки от COVAX на 14 апреля, а также говорил о прямых договоренностях с Pfizer на 10 млн доз (эти закупки должны осуществляться через британское агентство "Crown Agents").

Справка: Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

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Напомним: