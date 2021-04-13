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Степанов чекає 117 тисяч доз вакцини Pfizer цього тижня 

Вівторок, 13 квітня 2021, 11:33
Степанов чекає 117 тисяч доз вакцини Pfizer цього тижня 

13 квітня українців починають щеплювати проти коронавірусу SARS CoV 2 вакциною "CoronoVac" китайського виробника "Sinovac", також цього тижня очікується перша партія вакцини американської компанії "Pfizer" від ініціативи COVAX – 117 тисяч доз.  

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 13 квітня

Пряма мова: "Наступна партія вакцини, яку ми очікуємо найближчими днями, вже цього тижня, – це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX. 

COVAX – це ініціатива, до якої приєднана Україна, в рамках якої ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцини усього. Перша партія – 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer – повинна поступити вже на цьому тижні".

Деталі: За словами Степанова, цими вакцинами будуть щеплювати громадян у будинках-інтернатах, клієнтів і співробітників будинків для осіб похилого віку і т.п. 

Минулого тижня Степанов анонсував поставки від COVAX на 14 квітня, а також говорив про прямі домовленості з Pfizer на 10 млн доз (ці закупівлі мають здійснюватися через британське агентство "Crown Agents"). 

Досі Україна робила щеплення вакциною AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз якої отримала 23 лютого.

25 березня Україна отримала 215 тисяч доз вакцини від китайської компанії "Sinovac" із законтрактованих 1,9 млн доз. Решта 1,7 млн доз будуть поставлені найближчим часом, МОЗ розраховує на квітень-травень цього року, сказав Степанов. 

За словами міністра, МОЗ перевірило вакцину "CoronoVac" – і 13 квітня починає щеплення цією вакциною.

Ці 215 тисяч доз вакцини планують розподілити на: маломобільних осіб і соцпрацівників, які за ними доглядають; освітян, які братимуть участь у ЗНО; олімпійців і паралімпійців, які готуються до Олімпійських ігор у Токіо; працівників критичної інфраструктури, поліцейських і військовослужбовців ЗСУ.  

"CoronoVac" є "інактивованою" вакциною (на основі вбитого вірусу), її ефективність нижча за інші типи вакцин, визнав міністр. Але всі вакцини захищають життя, наголосив він.

Степанов уточнив: МОЗ поставило собі за мету до кінця цього року "захистити не менше 50% громадян, а краще 70% громадян". 

Довідка: Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax. 

Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. В Україну ця вакцина доставлена з Індії під назвою "CoviShield", 500 тисяч доз надійшли першими 23 лютого. 

Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.

Вакцина Sinovac Biotech – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ця вакцина має назву "CoronoVac".

Вакцина Novavax – це субодинична вакцина американської компанії Novavax.

На які вакцини очікує Україна?
На які вакцини очікує Україна?
vaccination.covid19.gov.ua

Вакцина Sinovac є інактивованою вакциною: використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання. Вакцини Moderna та Pfizer є генетичними (мРНК): частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм, що спонукає його виробляти вірусні білки й готує імунну систему до атаки.

Вакцину "Sinovac" можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С, тоді як "Pfizer" потребує ультразаморозки: від -60 до  -80 градусів.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСтепановкоронавірусCovid-2019
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