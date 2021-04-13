Степанов чекає 117 тисяч доз вакцини Pfizer цього тижня 

13 квітня українців починають щеплювати проти коронавірусу SARS CoV 2 вакциною "CoronoVac" китайського виробника "Sinovac", також цього тижня очікується перша партія вакцини Pfizer від ініціативи COVAX – 117 тисяч доз.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 13 квітня .

Пряма мова: "Наступна партія вакцини, яку ми очікуємо найближчими днями, вже цього тижня, – це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX.

COVAX – це ініціатива, до якої приєднана Україна, в рамках якої ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцини усього. Перша партія – 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer – повинна поступити вже на цьому тижні".

Деталі: За словами Степанова, цими вакцинами будуть щеплювати громадян у будинках-інтернатах, клієнтів і співробітників будинків для осіб похилого віку і т.п.

Раніше Україна отримала 215 тисяч доз вакцини від китайської компанії "Sinovac" із законтрактованих 1,9 млн доз. Решта 1,7 млн доз будуть поставлені найближчим часом, МОЗ розраховує на квітень-травень цього року, сказав Степанов.

За словами міністра, МОЗ перевірило вакцину "CoronoVac" – і 13 квітня починає щеплення цією вакциною.

Ці 215 тисяч доз вакцини планують розподілити на: маломобільних осіб і соцпрацівників, які за ними доглядають; освітян, які братимуть участь у ЗНО; олімпійців і паралімпійців, які готуються до Олімпійських ігор у Токіо; працівників критичної інфраструктури, поліцейських і військовослужбовців ЗСУ.

"CoronoVac" є "інактивованою" вакциною (на основі вбитого вірусу), її ефективність дещо нижча за інші типи вакцин, визнав міністр. Але всі вакцини захищають життя, наголосив він.

Степанов уточнив: МОЗ поставило собі за мету до кінця цього року "захистити не менше 50% громадян, а краще 70% громадян".

Довідка: Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. В Україну ця вакцина доставлена з Індії під назвою "CoviShield", 500 тисяч доз надійшли першими 23 лютого.

Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Комірнаті чи Тозінамеран.

Вакцина Sinovac Biotech – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ця вакцина має назву "CoronoVac".

Вакцина Novavax – це субодинична вакцина американської компанії Novavax.

На які вакцини очікує Україна? vaccination.covid19.gov.ua

Вакцина Sinovac є інактивованою вакциною: використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання. Вакцини Moderna та Pfizer є генетичними (мРНК): частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм, що спонукає його виробляти вірусні білки й готує імунну систему до атаки.

Вакцину "Sinovac" можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С, тоді як "Pfizer" потребує ультразаморозки: від -60 до -80 градусів.