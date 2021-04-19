Комісія лікарів прийняла рішення перевести опозиціонера Олексія Навального з колонії у Покрові в стаціонар обласної лікарні для засуджених у місті Володимирі.

Джерело: РИА Новости з посиланням на пресслужбу УФСВП по Володимирській області

Дослівно: "Комісією лікарів ФДЗОЗ МСЧ-33 ФСВП Росії було прийнято рішення про переведення О. Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених, що розташовується на території ВК-3 УФСВП Росії по Володимирській області, яка, в тому числі, спеціалізується на динамічному спостереженні за подібними пацієнтами".

Деталі: Відзначається, що на даний час "стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний", щодня його оглядає лікар-терапевт.

Також повідомляється, що за згодою пацієнта йому призначили вітамінну терапію.

Що було раніше: Раніше США попередили Росію, що, якщо Навальний помре, то будуть наслідки. У Держдумі РФ на це заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ.

Передісторія: