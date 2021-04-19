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Навального переводять в стаціонар лікарні – тюремники

Понеділок, 19 квітня 2021, 12:13
Навального переводять в стаціонар лікарні – тюремники
Фото з Instagram Навального

Комісія лікарів прийняла рішення перевести опозиціонера Олексія Навального з колонії у Покрові в стаціонар обласної лікарні для засуджених у місті Володимирі.

Джерело: РИА Новости з посиланням на пресслужбу Управління федеральної служби виконання покарань по Володимирській області

Дослівно: "Комісією лікарів ФДЗОЗ МСЧ-33 ФСВП Росії було прийнято рішення про переведення О. Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених, що розташовується на території ВК-3 УФСВП Росії по Володимирській області, яка, в тому числі, спеціалізується на динамічному спостереженні за подібними пацієнтами".

Деталі: Відзначається, що на даний час "стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний", щодня його оглядає лікар-терапевт.

Також повідомляється, що за згодою пацієнта йому призначили вітамінну терапію.

Що було раніше: Раніше США попередили Росію, що, якщо Навальний помре, то будуть наслідки. У Держдумі РФ на це заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ.

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.
  • 17 квітня лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявили про його критичний стан за результатами аналізів і просили негайно пустити їх до пацієнта.
  • Соратники Навального закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.
  • Байден заявив, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.

Українська правда

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Теми: НавальнийРосіяздоров'я
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