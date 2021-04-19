Навального переводять в стаціонар лікарні – тюремники
Комісія лікарів прийняла рішення перевести опозиціонера Олексія Навального з колонії у Покрові в стаціонар обласної лікарні для засуджених у місті Володимирі.
Джерело: РИА Новости з посиланням на пресслужбу Управління федеральної служби виконання покарань по Володимирській області
Дослівно: "Комісією лікарів ФДЗОЗ МСЧ-33 ФСВП Росії було прийнято рішення про переведення О. Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених, що розташовується на території ВК-3 УФСВП Росії по Володимирській області, яка, в тому числі, спеціалізується на динамічному спостереженні за подібними пацієнтами".
Деталі: Відзначається, що на даний час "стан здоров'я Навального оцінюється як задовільний", щодня його оглядає лікар-терапевт.
Також повідомляється, що за згодою пацієнта йому призначили вітамінну терапію.
Що було раніше: Раніше США попередили Росію, що, якщо Навальний помре, то будуть наслідки. У Держдумі РФ на це заявили, що США виписали Навальному квиток на той світ.
Передісторія:
- Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.
- 17 квітня лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявили про його критичний стан за результатами аналізів і просили негайно пустити їх до пацієнта.
- Соратники Навального закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.
- Байден заявив, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.