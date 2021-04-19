Комиссия врачей приняла решение перевести оппозиционера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых в городе Владимире.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области

Дословно: "Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

Детали: Отмечается, что в настоящее время "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное", ежедневно его осматривает врач-терапевт.

Также сообщается, что с согласия пациента ему назначили витаминную терапию.

Что было раньше: США предупредили Россию, что если Навальный умрет, то будут последствия. В Госдуме РФ на это заявили, что США выписали Навальному билет на тот свет.

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