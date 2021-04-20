Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КС

Президент Володимир Зеленський утворив комісію для відбору нових членів Конституційного суду. Раніше він скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КС.

Джерело: Указ президента № 167/2021

Деталі: Зазначається, що тепер керівник Офісу президента Андрій Єрмак має у 10-денний термін внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Ймовірно, таким шляхом будуть шукати нових суддів замість Тупицького і Касмініна, призначення яких Зеленський раніше скасував. Водночас, довгий час вакантними залишаються три посади в суді, проте 2 членів КС має призначити Верховна Рада, а ще одного – з’їзд суддів.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.

Передісторія: