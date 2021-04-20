Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КС
Президент Володимир Зеленський утворив комісію для відбору нових членів Конституційного суду. Раніше він скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КС.
Джерело: Указ президента № 167/2021
Деталі: Зазначається, що тепер керівник Офісу президента Андрій Єрмак має у 10-денний термін внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.
Ймовірно, таким шляхом будуть шукати нових суддів замість Тупицького і Касмініна, призначення яких Зеленський раніше скасував. Водночас, довгий час вакантними залишаються три посади в суді, проте 2 членів КС має призначити Верховна Рада, а ще одного – з’їзд суддів.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.