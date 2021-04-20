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Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КС

Вівторок, 20 квітня 2021, 21:59

Президент Володимир Зеленський утворив комісію для відбору нових членів Конституційного суду. Раніше він скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КС. 

Джерело: Указ президента № 167/2021

Деталі: Зазначається, що тепер керівник Офісу президента Андрій Єрмак має у 10-денний термін внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Ймовірно, таким шляхом будуть шукати нових суддів замість Тупицького і Касмініна, призначення яких Зеленський раніше скасував. Водночас, довгий час вакантними залишаються три посади в суді, проте 2 членів КС має призначити Верховна Рада, а ще одного – з’їзд суддів. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ЗеленськийуказиКС


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