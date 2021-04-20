Зеленский создал комиссию для отбора судей в КС

Президент Владимир Зеленский создал комиссию для отбора новых членов Конституционного суда. Ранее он отменил назначение Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.

Источник: Указ президента № 167/2021

Детали: Отмечается, что теперь руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в 10-дневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Вероятно, таким путем будут искать новых судей вместо Тупицкого и Касминина, назначение которых Зеленский ранее отменил. В то же время, долгое время вакантными остаются три должности в суде, но 2 членов КС должна назначить Верховная Рада, а еще одного – съезд судей.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Предыстория: