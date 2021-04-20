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Зеленский создал комиссию для отбора судей в КС

Вторник, 20 апреля 2021, 21:59

Президент Владимир Зеленский создал комиссию для отбора новых членов Конституционного суда. Ранее он отменил назначение Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.

Источник: Указ президента № 167/2021

Детали: Отмечается, что теперь руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в 10-дневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Вероятно, таким путем будут искать новых судей вместо Тупицкого и Касминина, назначение которых Зеленский ранее отменил. В то же время, долгое время вакантными остаются три должности в суде, но 2 членов КС должна назначить Верховная Рада, а еще одного – съезд судей.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. 

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЗеленскийуказыКС


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