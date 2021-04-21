Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки

Брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки через порушення дисципліни та умов проходження військової служби.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки

Дослівно: "Зонтова звільнено з військової служби

Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби.

У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки підполковника Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби".

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