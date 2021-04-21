Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки

Середа, 21 квітня 2021, 13:08

Брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки через порушення дисципліни та умов проходження військової служби.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки

Дослівно: "Зонтова звільнено з військової служби

Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби.

У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки підполковника Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби".

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
  • 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова, а пізніше й наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення.

Українська правда
Теми: розвідказвільненняОАСКПавло Вовк


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд продовжив карантин до кінця червня

фотоПо дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Зюганов допустив війну за схід України

Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації

Усі новини...
розвідка
Окупанти в ОРДЛО примусово призиватимуть людей на "військову службу" – розвідка
У розвідці назвали три варіанти дій російської армії проти України
Про наміри Росії захопити Крим спецслужби повідомляли з 2008 року – міністр
Останні новини
13:27
На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда
13:20
Граната вибухнула в офісі, де був президент ФК "Інгулець": є жертва
13:15
Уряд продовжив карантин до кінця червня
13:08
BlaBlaCar купує українську автобусну компанію
13:08
Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки
13:00
Директор-корупціонер врятувався від в'язниці, уклавши угоду з САП
13:00
Окупанти обіцяють вивести десятки одиниць військової техніки на параді в Донецьку
12:57
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
12:54
Чехія запускає вакцинацію препаратом Johnson&Johnson
12:49
фотоЧоловік пограбував обмінний пункт у Харкові: прихопив 1,6 мільйона готівки
Усі новини...