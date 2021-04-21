Брата Вовка звільнили з розвідки після службової перевірки
Брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки через порушення дисципліни та умов проходження військової служби.
Джерело: Служба зовнішньої розвідки
Дослівно: "Зонтова звільнено з військової служби
Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби.
У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки підполковника Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби".
Передісторія:
- 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
- Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки (на час досудового розслідування відсторонений від посади).
- 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця.
- 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова, а пізніше й наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення.