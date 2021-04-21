Брата Вовка уволили из разведки после служебной проверки
брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова уволили с должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки из-за нарушения дисциплины и условий прохождения военной службы.
Источник: Служба внешней разведки
Дословно: "Зонтов уволен из военной службы.
Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.
В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки подполковник Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы".
Предыстория:
- 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
- Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
- 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова– под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
- За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.
- ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска помещения.