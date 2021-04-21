Брата Вовка уволили из разведки после служебной проверки

брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова уволили с должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки из-за нарушения дисциплины и условий прохождения военной службы.

Источник: Служба внешней разведки

Дословно: "Зонтов уволен из военной службы.

Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки подполковник Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы".

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