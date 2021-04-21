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Брата Вовка уволили из разведки после служебной проверки

Среда, 21 апреля 2021, 13:08

брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова уволили с должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки из-за нарушения дисциплины и условий прохождения военной службы.

Источник: Служба внешней разведки

Дословно: "Зонтов уволен из военной службы.

Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности разведоргана, Служба внешней разведки сообщает, что проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки подполковник Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы".

Предыстория:

  • 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
  • Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
  • 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова– под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
  • За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.
  • ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска помещения.

Украинская правда
Темы: разведкаувольнениеОАСКПавел Вовк


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