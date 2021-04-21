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Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали

Середа, 21 квітня 2021, 14:22
Фото з Facebook Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за поведінку нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який під час посиленого карантину святкував із друзями день народження дружини у київському готелі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію Разумкова у Луцьку

Пряма мова: "Соромно. Сьогодні так робити не можна".

Деталі: Разумков наголосив, що представники влади мають розуміти, що сьогодні держава перебуває в непростій ситуації, у багатьох людей "закритий бізнес, багатьом не вистачає ресурсів для нормального існування".

Він також висловив сподівання, що фракція "Слуги народу" відреагує, і на ситуацію з Тищенком, і на нецензурні висловлювання голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева у відповідь на критику партійної дисципліни, яка пролунала від представника ЗМІ.

(Журналіст Соня Кошкіна в Telegram розкритикувала партійну дисципліну у "Слузі народу" через гулянку Тищенка і поїздку "слуги" Євгена Шевченка до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Серед іншого Кошкіна зазначила щодо Шевченка, що "Дякую, хоч не Путіну мінет зробив – уже добре". Ймовірно, журналіст могла зробити помилку у слові "мінет", наразі пост виправлений.

Гетьманцев на це відповів: "Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки Слуг народу не дивно. Дивно чому вона не знає як пишеться слово мінет". При цьому сам Гетьманцев теж допустив кілька помилок, зокрема, у пості відсутні потрібні розділові знаки – УП).

За словами Разумкова, "людям за свої неправильні вчинки має бути соромно". Він також додав, що кожен має відповідати за себе, але йому як голові парламенту за дії деяких своїх колег соромно, тому він попросив вибачення "за всіх". 

Спікер Ради заявив, що наразі святкування тієї чи іншої події можна відкласти до того часу, коли "відсвяткувати зможуть усі".

Він також додав, що у п'ятницю день народження святкуватиме його дружина, але відзначать цю подію "в тісному сімейному колі, вдома".

Передісторія

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти у соцмережы фото та відео з події та не відмічати геолокацію. Пізніше Тищенко заявив, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. 
  • Нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до Лукашенка в Мінськ і заявив, що завжди мріяв з ним познайомитися.
  • Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка. Поїздку "слуги" до Лукашенка обговорять на засіданні фракції 22 квітня.

Теми: Разумков ДмитроСлуга народускандал


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