Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали

Середа, 21 квітня 2021, 14:22
Разумков прокоментував гулянку слуги Тищенка і інші скандали
Фото з Facebook Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за поведінку нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який під час посиленого карантину святкував із друзями день народження дружини у київському готелі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконференцію Разумкова у Луцьку

Пряма мова: "Соромно. Сьогодні так робити не можна".

Деталі: Разумков наголосив, що представники влади мають розуміти, що сьогодні держава перебуває в непростій ситуації, у багатьох людей "закритий бізнес, багатьом не вистачає ресурсів для нормального існування".

Він також висловив сподівання, що фракція "Слуги народу" відреагує, і на ситуацію з Тищенком, і на нецензурні висловлювання голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева у відповідь на критику партійної дисципліни, яка пролунала від представника ЗМІ.

(Журналіст Соня Кошкіна в Telegram розкритикувала партійну дисципліну у "Слузі народу" через гулянку Тищенка і поїздку "слуги" Євгена Шевченка до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Серед іншого Кошкіна зазначила щодо Шевченка, що "Дякую, хоч не Путіну мінет зробив – уже добре". Ймовірно, журналіст могла зробити помилку у слові "мінет", наразі пост виправлений.

Гетьманцев на це відповів: "Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки Слуг народу не дивно. Дивно чому вона не знає як пишеться слово мінет". При цьому сам Гетьманцев теж допустив кілька помилок, зокрема, у пості відсутні потрібні розділові знаки – УП).

За словами Разумкова, "людям за свої неправильні вчинки має бути соромно". Він також додав, що кожен має відповідати за себе, але йому як голові парламенту за дії деяких своїх колег соромно, тому він попросив вибачення "за всіх". 

Спікер Ради заявив, що наразі святкування тієї чи іншої події можна відкласти до того часу, коли "відсвяткувати зможуть усі".

Він також додав, що у п'ятницю день народження святкуватиме його дружина, але відзначать цю подію "в тісному сімейному колі, вдома".

Передісторія

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти у соцмережы фото та відео з події та не відмічати геолокацію. Пізніше Тищенко заявив, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. 
  • Нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до Лукашенка в Мінськ і заявив, що завжди мріяв з ним познайомитися.
  • Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка. Поїздку "слуги" до Лукашенка обговорять на засіданні фракції 22 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народускандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: