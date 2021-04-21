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Разумков прокомментировал празднование "слуги" Тищенко и другие скандалы

Среда, 21 апреля 2021, 14:22

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стыдно за поведение нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который во время усиленного карантина праздновал с друзьями день рождения жены в киевской гостинице.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Разумкова в Луцке

Прямая речь: "Стыдно. Сегодня так делать нельзя".

Детали: Разумков отметил, что представители власти должны понимать, что сегодня государство находится в непростой ситуации, у многих людей "закрытый бизнес, многим не хватает ресурсов для нормального существования".

Он также выразил надежду, что фракция "Слуги народа" отреагирует, и на ситуацию с Тищенко, и на нецензурные высказывания главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева в ответ на критику партийной дисциплины, прозвучавшую от представителя СМИ.

(Журналист Соня Кошкина в Telegram раскритиковала партийную дисциплину в "Слуге народа" из-за пирушки Тищенко и поездки "слуги" Евгения Шевченко к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Среди прочего Кошкина отметила относительно Шевченко, что "Спасибо, хоть не Путину минет сделал – уже хорошо". Вероятно, журналист могла сделать ошибку в слове "минет", сейчас пост исправлен.

Гетьманцев на это ответил: "То, что Соня Кошкина занимается морализаторством относительно поведения Слуг народа не удивительно. Удивительно почему она не знает как пишется слово минет". При этом сам Гетьманцев тоже допустил несколько ошибок, в частности, в посте отсутствуют нужные знаки препинания – УП).

По словам Разумкова, "людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно". Он также добавил, что каждый должен отвечать за себя, но ему как председателю парламента за действия некоторых своих коллег стыдно, поэтому он попросил прощения "за всех".

Спикер Рады заявил, что сейчас празднование того или иного события можно отложить до того времени, когда "отпраздновать смогут все".

Он также добавил, что в пятницу день рождения будет праздновать его жена, но отметят это событие "в тесном семейном кругу, дома".

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаскандал


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