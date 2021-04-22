Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ

Віцеспікери українського, польського та литовського парламентів підписали у Широкиному на Донбасі спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

Джерело: Донецька ОДА

Пряма мова віцеспікера Сейму Литовської Республіки Паулюса Саударґаса: "Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений, і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!"

Пряма мова віцемаршалка Сейму Республіки Польща Малгожати-Марії Гошевської: "На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі".

Деталі: Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук, Гошевська і Саударґас 21 квітня відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине, де підписали спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

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