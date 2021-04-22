Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ

Четвер, 22 квітня 2021, 06:25

Віцеспікери українського, польського та литовського парламентів підписали у Широкиному на Донбасі спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

Джерело: Донецька ОДА

Пряма мова віцеспікера Сейму Литовської Республіки Паулюса Саударґаса: "Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений, і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!"

Пряма мова віцемаршалка Сейму Республіки Польща Малгожати-Марії Гошевської: "На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі".

Деталі: Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук, Гошевська і Саударґас 21 квітня відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине, де підписали спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

Предісторія:

  • Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. 
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.
  • Нарощування військ РФ у окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки
  • Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що за кілька тижнів Росія буде готова до нападу на Україну, водночас, чи точно вона піде по такому сценарію спрогнозувати неможливо.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено від 00:33У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні

Український консул залишив територію Росії – МЗС

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО: список

Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину

Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Усі новини...
війна
Бойовики шість разів атакували позиції ЗСУ, без втрат
Упійманий бойовик "злив" деталі, як Росія керує війною на Донбасі – СБУ
Міжнародна кризова група: Вторгнення Росії в Україну малоймовірне 
Останні новини
07:28
Байден може офіційно визнати геноцид вірмен – ЗМІ
06:25
Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ
05:39
В Україні коронавірус забрав життя понад 40 тисяч людей
04:26
Ізраїль заявляє про атаки на Сирію після ракетного нападу – ЗМІ
03:28
Оновлено від 00:33У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні
02:58
У Німеччині поліція розігнала антикарантинні мітинги з понад 10 тисячами учасників
02:26
США продовжать підтримку України летальною зброєю – Держдеп
01:38
Акції за Навального: в Росії затримали майже півтори тисячі осіб
00:55
Український консул залишив територію Росії – МЗС
00:14
Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО: список
Усі новини...