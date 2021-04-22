Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ

Четвер, 22 квітня 2021, 06:25
Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ

Віцеспікери українського, польського та литовського парламентів підписали у Широкиному на Донбасі спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

Джерело: Донецька ОДА

Пряма мова віцеспікера Сейму Литовської Республіки Паулюса Саударґаса: "Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений, і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!"

Пряма мова віцемаршалка Сейму Республіки Польща Малгожати-Марії Гошевської: "На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі".

Деталі: Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук, Гошевська і Саударґас 21 квітня відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине, де підписали спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

Предісторія:

  • Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. 
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.
  • Нарощування військ РФ у окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки
  • Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що за кілька тижнів Росія буде готова до нападу на Україну, водночас, чи точно вона піде по такому сценарію спрогнозувати неможливо.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
війна
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
500 днів війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: