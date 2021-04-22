Український, польський і литовський парламенти спільною заявою засудили агресію РФ
Віцеспікери українського, польського та литовського парламентів підписали у Широкиному на Донбасі спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.
Джерело: Донецька ОДА
Пряма мова віцеспікера Сейму Литовської Республіки Паулюса Саударґаса: "Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений, і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!"
Пряма мова віцемаршалка Сейму Республіки Польща Малгожати-Марії Гошевської: "На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі".
Деталі: Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук, Гошевська і Саударґас 21 квітня відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине, де підписали спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.
Предісторія:
- Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.
- Нарощування військ РФ у окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки.
- Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба заявив, що за кілька тижнів Росія буде готова до нападу на Україну, водночас, чи точно вона піде по такому сценарію спрогнозувати неможливо.