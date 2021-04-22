Украинский, польский и литовский парламенты совместным заявлением осудили агрессию РФ
Вицеспикеры украинского, польского и литовского парламентов подписали в Широкино на Донбассе совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России.
Источник: Донецкая ОГА
Прямая речь вицеспикера Сейма Литовской Республики Паулюса Саударґаса: "Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен, и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!"
Прямая речь вицемаршалка Сейма Республики Польша Малгожаты-Марии Гошевский: "К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная удручающая тишина, царящая сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли".
Детали: Первый заместитель Председателя ВР Украины Руслан Стефанчук, Гошевский и Саударґас 21 апреля посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино, где подписали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России.
Предыстория:
- Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы.
- Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
- Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что через несколько недель Россия будет готова к нападению на Украину, вместе с тем, точно ли она пойдет по такому сценарию спрогнозировать невозможно.