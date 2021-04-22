Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский, польский и литовский парламенты совместным заявлением осудили агрессию РФ

Четверг, 22 апреля 2021, 06:25
Украинский, польский и литовский парламенты совместным заявлением осудили агрессию РФ

Вицеспикеры украинского, польского и литовского парламентов подписали в Широкино на Донбассе совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России.

Источник: Донецкая ОГА

Прямая речь вицеспикера Сейма Литовской Республики Паулюса Саударґаса: "Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен, и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!"

Прямая речь вицемаршалка Сейма Республики Польша Малгожаты-Марии Гошевский: "К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная удручающая тишина, царящая сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли".

Детали: Первый заместитель Председателя ВР Украины Руслан Стефанчук, Гошевский и Саударґас 21 апреля посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино, где подписали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России.

Предыстория: 

  • Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. 
  • Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.
  • Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что через несколько недель Россия будет готова к нападению на Украину, вместе с тем, точно ли она пойдет по такому сценарию спрогнозировать невозможно.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
война
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: