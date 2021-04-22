Легко Росія воду у Крим не отримає, доведеться пролити кров росіян – Резніков

Воду у Крим росіяни не отримають навіть в силовий спосіб – можливий наступ через воду коштуватиме РФ дуже дорого, оскільки доведеться пролити кров російських солдат.

Джерело: віцепрем'єр – мініст з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання – навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть в силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдат".

Деталі: На запитання, чи може Росія намагатися захопити Херсон заради води, віцепрем’єр зазначив, що, щоб отримати воду у Крим, треба буде дійти аж до Дніпра, захопити пів країни, щоб дійти до джерела наповнення північно-кримського каналу і контролювати воду. На його думку, Росії, щоб атакувати, варто мати значно більший військовий контингент, ніж вона має.

Резніков пояснив, що, за офіційними даними, які Росія не спростовує, її збройні сили налічують мільйон солдатів "на всю РФ, на 144 мільйони населення і всю їхню територію". Ці сили серед іншого також потрібні, щоб "тримати кордони й інше".

Він також зазначив, що для захисту достатньо мати менший склад військових. При цьому, за словами Резнікова, в Україні офіційний контингент становить 250 тисяч, плюс є 50 тисяч Нацгвардії, плюс 460 тисяч громадян, які уже пройшли через фронт. Крім того, він переконаний, що інші українці "теж будуть боронити свою землю".

Резніков пояснив, що у випадку з захопленням Криму зрозуміло, навіщо це було Росії – "вони отримали цю мрію "російського" Криму, Севастополя, вони отримали авіаносець на Чорному морі з виходом на Середземне море, контроль Сирії, Туреччини".

А відповіді на питання, що Росія отримає, якщо зайде, наприклад, далі в Донецьк чи Луганськ, чи в Херсон – немає.

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