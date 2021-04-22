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Легко Россия воду в Крым не получит, придется пролить кровь россиян – Резников

Четверг, 22 апреля 2021, 09:49
ФОТО MTOT.GOV.UA

Воду в Крым россияне не получат даже силовым способом – возможное наступление из-за воды будет стоить РФ очень дорого, поскольку придется пролить кровь российских солдат.

Источник: вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос – зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат".

Детали: На вопрос, может ли Россия пытаться захватить Херсон ради воды, вицепремьер отметил, что, чтобы получить воду в Крым, нужно будет дойти до Днепра, захватить пол страны, чтобы дойти до источника наполнения Северо-Крымского канала и контролировать воду. По его мнению, России, чтобы атаковать, нужно иметь значительно больший военный контингент, чем она имеет.

Резников пояснил, что, по официальным данным, которые Россия не опровергает, ее вооруженные силы насчитывают миллион солдат "на всю РФ, на 144 миллиона населения и всю их территорию". Эти силы среди прочего также нужны, чтобы "держать границы и другое".

Он также отметил, что для защиты достаточно иметь меньший состав военных. При этом, по словам Резникова, в Украине официальный контингент составляет 250 тысяч, плюс есть 50 тысяч Нацгвардии, плюс 460 тысяч граждан, которые уже прошли через фронт. Кроме того, он убежден, что другие украинцы "тоже будут защищать свою землю".

Резников пояснил, что в случае с захватом Крыма понятно, зачем это было России – "они получили эту мечту "русского" Крыма, Севастополя, они получили авианосец на Черном море с выходом на Средиземное море, контроль Сирии, Турции".

А ответа на вопрос, что Россия получит, если зайдет, например, далее в Донецк или Луганск, или в Херсон – нет.  

Украинская правда
Темы: РосcияКрымвода


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