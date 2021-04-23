В ОП прокоментували ідею РФ провести зустріч радників "Норманді" на Донбасі

В Офісі президент заявили, що потрібно розділяти пропозицію Володимира Зеленського зустрітись із очільником Росії Володимиром Путіним на Донбасі та ідею Дмитра Козака провести зустріч радників "нормандської четвірки" на лінії розмежування.

Джерело: коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наданий в ОП

Пряма мова Подоляка: "Давайте розділяти два різних процеси. Є ідея, ініціатива, пропозиція президента Володимира Зеленського, яка до речі вже підтримана паном Путіним, про прямий міжпрезидентський діалог. Аби, по-перше, зняти суттєву напругу, а, по-друге, вийти з свого роду стагнації по темі Донбасу. В свою чергу Дмитро Козак запропонував абсолютно інше, безвідносно до президентських ініціатив - провести на Донбасі переговори із залученням представників Німеччини, Франції, України, Росії та тих, кого російська сторона вважає представниками ОРДЛО".

Деталі: В ОП вважають, що ідея Козака може "розмити ідею переговорів як таких" та "позбавити сенсу існуючі формати, їхні напрацювання". Щодо залучення до перемовин представників терористичних угруповань, які самостійно нічого не вирішують, "зробило би вже на старті такі переговори неконструктивними".

Водночас, пропозицію Козака можна розглянути і опрацювати на рівні Тристоронньої контактної групи, заявили в Офісі президента.

"Але фундаментальна пропозиція президента України організувати переговори з президентом Росії – на українському Донбасі чи в іншому місці – може створити такий рівень діалогу, який, по-перше, буде взаємодіяти з усіма іншими лініями переговорів, а по-друге – активізує сам процес, зробить його справді змістовним. Саме ця пропозиця є максимально конструктивною", – заявив Подоляк.

Що передувало: Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.

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