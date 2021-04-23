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В ОП прокомментировали идею РФ провести встречу советников "Норманди" на Донбассе

Пятница, 23 апреля 2021, 22:41
В ОП прокомментировали идею РФ провести встречу советников Норманди на Донбассе

В Офисе президент заявили, что нужно разделять предложение Владимира Зеленского встретиться с главой России Владимиром Путиным на Донбассе и идею Дмитрия Козака провести встречу советников "нормандского четверки" на линии разграничения.

Источник: комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, предоставленный в ОП

Прямая речь Подоляка: "Давайте разделять два разных процесса. Есть идея, инициатива, предложение президента Владимира Зеленского, которое кстати уже поддержана Путиным, о прямом межпрезидентский диалог. Чтобы, во-первых, снять существенную напряжение, а, во-вторых, выйти из своего рода стагнации по теме Донбасса. В свою очередь Дмитрий Козак предложил совершенно другое, безотносительно к президентским инициативам – провести на Донбассе переговоры с привлечением представителей Германии, Франции, Украины, России и тех, кого российская сторона считает представителями ОРДЛО".

Детали: В ОП считают, что идея Козака может "размыть идею переговоров как таковых" и "лишить смысла существующие форматы, их наработки". Касательно привлечения к переговорам представителей террористических группировок, которые самостоятельно ничего не решают, то это "сделало бы уже на старте такие переговоры неконструктивными".

В то же время, предложение Козака можно рассмотреть и проработать на уровне Трехсторонней контактной группы, заявили в Офисе президента.

"Но фундаментальное предложение президента Украины организовать переговоры с президентом России – на украинском Донбассе или в другом месте – может создать такой уровень диалога, который, во-первых, будет взаимодействовать со всеми другими линиями переговоров, а во-вторых – активизирует сам процесс, сделает его действительно содержательным. Именно эта предложение максимально конструктивной", – заявил Подоляк.

Что предшествовало: Представитель Кремля Дмитрий Козак в своем письме предложил советникам стран нормандского формата до 27 апреля встретиться на Донбассе и обсудить вопросы перемирие.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.

Украинская правда
Темы: нормандский форматОфис президентаДонбасс
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