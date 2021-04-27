Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти собираются вывести Киев из "красной зоны" карантина

Вторник, 27 апреля 2021, 09:13
Власти собираются вывести Киев из красной зоны карантина

Киев вскоре выйдет из красного уровня эпидемической опасности, так что в столице смогут ослабить карантин и открыть транспорт для всех желающих.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге и КГГА

Прямая речь: "В красной зоне карантина находятся сейчас 10 областей. 9 областей находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности и 6 областей, регионов находятся в желтой зоне карантина.

Следующим регионом, который будет выведен из красного уровня, будет переведен на желтый уровень, будет столица – город Киев. По всем показателям город Киев продемонстрировал, что уже нет превышения наших критериев-маркеров. Мы уже сделали представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемической опасности".

Детали: Степанов подчеркнул, что "уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киеве, где ситуация еще месяц назад была крайне тяжелой".

Министр напомнил, что адаптивный карантин продлен в Украине до 30 июня.

Городской глава Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV не исключил, что строгие ограничения, введенные в столице до 30 апреля, могут ослабить, если ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться.

Он сообщил, что в среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города – и она примет решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

По словам Кличко, "локдаун дал положительные результаты, но расслабляться рано".

Он отметил, что на прошлой неделе в Киеве от осложнений болезни умерли более 300 человек и все чаще от COVID умирают не только пожилые люди, но и молодые.

Предыстория:

  • 19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.
  • С 5 апреля в Киеве усилили карантин: не работают школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо использовать специальные пропуска.
  • 14 апреля строгие ограничения в столице продлили до 30 апреля.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевкарантинлокдаунCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: