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Власти собираются вывести Киев из "красной зоны" карантина

Вторник, 27 апреля 2021, 09:13

Киев вскоре выйдет из красного уровня эпидемической опасности, так что в столице смогут ослабить карантин и открыть транспорт для всех желающих.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге и КГГА

Прямая речь: "В красной зоне карантина находятся сейчас 10 областей. 9 областей находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности и 6 областей, регионов находятся в желтой зоне карантина.

Следующим регионом, который будет выведен из красного уровня, будет переведен на желтый уровень, будет столица – город Киев. По всем показателям город Киев продемонстрировал, что уже нет превышения наших критериев-маркеров. Мы уже сделали представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемической опасности".

Детали: Степанов подчеркнул, что "уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киеве, где ситуация еще месяц назад была крайне тяжелой".

Министр напомнил, что адаптивный карантин продлен в Украине до 30 июня.

Городской глава Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV не исключил, что строгие ограничения, введенные в столице до 30 апреля, могут ослабить, если ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться.

Он сообщил, что в среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города – и она примет решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

По словам Кличко, "локдаун дал положительные результаты, но расслабляться рано".

Он отметил, что на прошлой неделе в Киеве от осложнений болезни умерли более 300 человек и все чаще от COVID умирают не только пожилые люди, но и молодые.

Алена Рощенко, УП
Темы: КиевкарантинлокдаунCovid-2019коронавирус


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