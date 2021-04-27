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В ОП вважають, що Путін погодився зустрітись із Зеленським

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:57
В ОП вважають, що Путін погодився зустрітись із Зеленським

В Офісі президента вважають, що очільник Росії Володимир Путін "фактично прийняв пропозицію" зустрітись із українським президентом Володимиром Зеленським. 

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Володимир Зеленський вважає, що прямий міжпрезидентський діалог – це важлива і обов'язкова можливість прискорити час, необхідний на рішення. Бо війна – це війна. Це трагедії конкретних людей. Виходячи з цього, президент України запропонував президенту Росії зустріч. Фактично, пропозиція була прийнята. А те, чим зараз обставляється цей факт, є технічною стороною".

Деталі: За словами Подоляка, реальні теми перемовин вірогідно будуть погоджені під час консультації між адміністраціями президентів. Хоча радник Єрмака і згадав, що питання Донбасу вирішується у "Нормандському форматі" та під час засідань Тристоронньої контактної групи, проте не можуть проходити перемовини про "зупинку конкретної війни без участі російської сторони". 

Що передувало: Президент Володимири Зеленський заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".
  • Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутінОфіс президента
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