В ОП вважають, що Путін погодився зустрітись із Зеленським

В Офісі президента вважають, що очільник Росії Володимир Путін "фактично прийняв пропозицію" зустрітись із українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Володимир Зеленський вважає, що прямий міжпрезидентський діалог – це важлива і обов'язкова можливість прискорити час, необхідний на рішення. Бо війна – це війна. Це трагедії конкретних людей. Виходячи з цього, президент України запропонував президенту Росії зустріч. Фактично, пропозиція була прийнята. А те, чим зараз обставляється цей факт, є технічною стороною".

Деталі: За словами Подоляка, реальні теми перемовин вірогідно будуть погоджені під час консультації між адміністраціями президентів. Хоча радник Єрмака і згадав, що питання Донбасу вирішується у "Нормандському форматі" та під час засідань Тристоронньої контактної групи, проте не можуть проходити перемовини про "зупинку конкретної війни без участі російської сторони".

Що передувало: Президент Володимири Зеленський заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".

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