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В ОП считают, что Путин согласился встретиться с Зеленским

Вторник, 27 апреля 2021, 14:57

В Офисе президента считают, что глава России Владимир Путин "фактически принял предложение" встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Владимир Зеленский полагает, что прямой межпрезидентский диалог – это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной".

Детали: По словам Подоляка, реальные темы переговоров наверняка будут согласованы во время консультации между администрациями президентов. Хотя советник Ермака и напомнил, что вопрос Донбасса решается в "Нормандской формате" и во время заседаний Трехсторонней контактной группы, однако не могут проходить переговоры о "остановке конкретной войны без участия российской стороны".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
  • Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

Темы: ЗеленскийПутинОфис президента


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