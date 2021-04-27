В ОП считают, что Путин согласился встретиться с Зеленским

В Офисе президента считают, что глава России Владимир Путин "фактически принял предложение" встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Владимир Зеленский полагает, что прямой межпрезидентский диалог – это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной".

Детали: По словам Подоляка, реальные темы переговоров наверняка будут согласованы во время консультации между администрациями президентов. Хотя советник Ермака и напомнил, что вопрос Донбасса решается в "Нормандской формате" и во время заседаний Трехсторонней контактной группы, однако не могут проходить переговоры о "остановке конкретной войны без участия российской стороны".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".

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