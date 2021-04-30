Туреччина схвалила російський "Спутник V"

Турецький регулятор схвалив використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Таким чином Агентство лікарських засобів та медичного обладнання Туреччини дало дозвіл на використання вже третьої вакцини на території країни.

Планується, що поставки препарату почнуться у травні. Раніше очільник міністерства охорони здоров’я Туреччини заявив, що за півроку планується закупити 50 мільйонів доз російської вакцини.

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