Туреччина схвалила російський "Спутник V"
П'ятниця, 30 квітня 2021, 18:02
Турецький регулятор схвалив використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Джерело: "Анадолу"
Деталі: Таким чином Агентство лікарських засобів та медичного обладнання Туреччини дало дозвіл на використання вже третьої вакцини на території країни.
Планується, що поставки препарату почнуться у травні. Раніше очільник міністерства охорони здоров’я Туреччини заявив, що за півроку планується закупити 50 мільйонів доз російської вакцини.
Передісторія:
- До російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" у багатьох країн та їх регуляторів є запитання, зокрема, щодо її ефективності.
- Так, Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендують схвалювати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.
- Чеський регулятор лікарських засобів не має достатньо даних для адекватної оцінки російської вакцини "Спутник V" для клінічних випробувань.
- В ЄС також заявили, що Росія проводить узгоджену медіакампанію з метою пропагування своєї вакцини від коронавірусу і дискредитації конкурентів.
Українська правда