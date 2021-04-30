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Туреччина схвалила російський "Спутник V"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 18:02
Туреччина схвалила російський Спутник V

Турецький регулятор схвалив використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Таким чином Агентство лікарських засобів та медичного обладнання Туреччини дало дозвіл на використання вже третьої вакцини на території країни. 

Планується, що поставки препарату почнуться у травні. Раніше очільник міністерства охорони здоров’я Туреччини заявив, що за півроку планується закупити 50 мільйонів доз російської вакцини.

Передісторія:

  • До російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" у багатьох країн та їх регуляторів є запитання, зокрема, щодо її ефективності. 
  • Так, Представники бразильського регулятора охорони здоров'я не рекомендують схвалювати імпорт російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.
  • Чеський регулятор лікарських засобів не має достатньо даних для адекватної оцінки російської вакцини "Спутник V" для клінічних випробувань.
  • В ЄС також заявили, що Росія проводить узгоджену медіакампанію з метою пропагування своєї вакцини від коронавірусу і дискредитації  конкурентів.

Українська правда

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Теми: Спутник VТуреччина
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