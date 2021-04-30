Турция одобрила российский "Спутник V"

Турецкий регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: "Анадолу"

Детали: Таким образом Агентство лекарственных средств и медицинского оборудования Турции дало разрешение на использование уже третьей вакцины на территории страны.

Планируется, что поставки препарата начнутся в мае. Ранее глава министерства здравоохранения Турции заявил, что за полгода планируется закупить 50 миллионов доз российской вакцины.

Предыстория: