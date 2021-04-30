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Турция одобрила российский "Спутник V"

Пятница, 30 апреля 2021, 18:02
Турция одобрила российский Спутник V

Турецкий регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: "Анадолу"

Детали: Таким образом Агентство лекарственных средств и медицинского оборудования Турции дало разрешение на использование уже третьей вакцины на территории страны.

Планируется, что поставки препарата начнутся в мае. Ранее глава министерства здравоохранения Турции заявил, что за полгода планируется закупить 50 миллионов доз российской вакцины.

Предыстория:

  • К российской вакцине против коронавируса "Спутник V" во многих странах и их регуляторов есть вопросы, в частности, касательно ее эффективности.
  • Так, представители бразильского регулятора здравоохранения не рекомендуют одобрять импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.
  • Чешский регулятор лекарственных средств не имеет достаточно данных для адекватной оценки российской вакцины "Спутник V" для клинических испытаний.
  • В ЕС также заявили, что Россия проводит согласованную медиа-кампанию с целью пропаганды своей вакцины от коронавируса и дискредитации конкурентов.

Украинская правда

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Темы: Спутник VТурция
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