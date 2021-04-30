Турция одобрила российский "Спутник V"
Пятница, 30 апреля 2021, 18:02
Турецкий регулятор одобрил использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Источник: "Анадолу"
Детали: Таким образом Агентство лекарственных средств и медицинского оборудования Турции дало разрешение на использование уже третьей вакцины на территории страны.
Планируется, что поставки препарата начнутся в мае. Ранее глава министерства здравоохранения Турции заявил, что за полгода планируется закупить 50 миллионов доз российской вакцины.
Предыстория:
- К российской вакцине против коронавируса "Спутник V" во многих странах и их регуляторов есть вопросы, в частности, касательно ее эффективности.
- Так, представители бразильского регулятора здравоохранения не рекомендуют одобрять импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.
- Чешский регулятор лекарственных средств не имеет достаточно данных для адекватной оценки российской вакцины "Спутник V" для клинических испытаний.
- В ЕС также заявили, что Россия проводит согласованную медиа-кампанию с целью пропаганды своей вакцины от коронавируса и дискредитации конкурентов.
Украинская правда