Справа ОАСК: суд зупинив провадження, поки не знайдуть Вовка
Суддя вищого антикорупційного суду вирішив зупинити судове провадження на час розшуку голови ОАСК Павла Вовка щодо якого вкотре не змогли застосувати примусовий привід та обрати йому запобіжний захід.
Джерело: пресслужба ВАКС
Деталі: 15 березня суддя Андрій Біцюк розглянув клопотання прокурора САП щодо повторного приводу Вовка для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Водночас, Вовк вкотре не з’явився у судове засідання.
Біцюк постановив зупинити провадження за клопотанням до розшуку підозрюваного.
Також він відмовив у заяві про відвід слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Що передувало: ВРП не дозволила арешт Вовка, але заборони примусово доставити Вовка до суду в законодавстві немає. Натомість потрібен дозвіл слідчого судді.
Вперше ВАКС дозволив примусово привести до суду Вовка 3 лютого.
Передісторія:
- У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
- На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.
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