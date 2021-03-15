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Справа ОАСК: суд зупинив провадження, поки не знайдуть Вовка

Понеділок, 15 березня 2021, 15:12

Суддя вищого антикорупційного суду вирішив зупинити судове провадження на час розшуку голови ОАСК Павла Вовка щодо якого вкотре не змогли застосувати примусовий привід та обрати йому запобіжний захід.  

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: 15 березня суддя Андрій Біцюк розглянув клопотання прокурора САП щодо повторного приводу Вовка для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Водночас, Вовк вкотре не з’явився у судове засідання.

Біцюк постановив зупинити провадження за клопотанням до розшуку підозрюваного.

Також він відмовив у заяві про відвід слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Що передувало: ВРП не дозволила арешт Вовка, але заборони примусово доставити Вовка до суду в законодавстві немає. Натомість потрібен дозвіл слідчого судді.

Вперше ВАКС дозволив примусово привести до суду Вовка 3 лютого.

Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Знати більше: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

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Українська правда
Теми: Павло Вовк ОАСКсудАнтикорупційний суд


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