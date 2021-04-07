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Глави МЗС України та Латвії обговорили загострення на Донбасі

Середа, 7 квітня 2021, 09:08

Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба і Едгар Ринкевич обговорили загострення РФ ситуації з безпекою на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що під час розмови Дмитро Кулеба детально поінформував латвійського колегу щодо дестабілізуючих дій Росії, серед яких загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, відмова підтвердити відданість режиму припинення вогню, стягування військ до кордонів нашої держави, інтенсифікація російської пропаганди. 

"Латвійський міністр висловив солідарність із Україною, запевнив у непохитній підтримці Латвією територіальної цілісності та суверенітету України на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Ринкевич запевнив, що Латвія буде підтримувати Україну не лише на двосторонньому рівні, але і в ЄС, НАТО та інших міжнародних форматах, аби міжнародна підтримка України у протистоянні російській агресії була дієвою.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛатвіяДонбасвійнаМЗС
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