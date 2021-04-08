Менше половини українців постійно пристібаються в авто
95% українців згодні, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії, але постійно користуються ними менше половини громадян.
Джерело: заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Пряма мова: "82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно. Серед водіїв показники ще нижчі: 48 % кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 39% – постійно".
Деталі: Найгірша ситуація із використанням пасків безпеки на задньому сидінні: тільки 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і лише 12% − звикли робити це щоразу.
69% батьків кажуть, що пристібають дитину. Але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди.
Опитування "Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами" проводила компанія Gradus Research у грудні 2020 року.
У ньому взяли участь 1000 респондентів віком 18−50 років у містах Київ, Львів, Маріуполь, Одеса й Харків.