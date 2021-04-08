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Менше половини українців постійно пристібаються в авто

Четвер, 8 квітня 2021, 10:31
Фото g3grouplimited.com

95% українців згодні, що використовувати паски безпеки важливо, щоб уберегти життя в разі аварії, але постійно користуються ними менше половини громадян.

Джерело: заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "82% пасажирів на передньому сидінні стверджують, що пристібаються, а 52% − роблять це постійно. Серед водіїв показники ще нижчі: 48 % кажуть, що пристібаються час від часу, і лише 39% – постійно".

Деталі: Найгірша ситуація із використанням пасків безпеки на задньому сидінні: тільки 26% стверджують, що пристібаються, коли сидять ззаду, і лише 12% − звикли робити це щоразу.

69% батьків кажуть, що пристібають дитину. Але тільки 61% батьків стверджують, що пристібають їх завжди.

 

Опитування "Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами" проводила компанія Gradus Research у грудні 2020 року.

У ньому взяли участь 1000 респондентів віком 18−50 років у містах Київ, Львів, Маріуполь, Одеса й Харків.

Теми: автополіція


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