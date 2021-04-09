МЗС звинувачує Іран в маніпуляціях щодо причин катастрофи літака МАУ

В МЗС заявили, що іранська сторона маніпулює, стверджуючи, що були надані пояснення причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року під Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС.

У відомстві заявляють, що замість того, щоб взяти до уваги об'єктивні зауваження, що ґрунтуються на міжнародному досвіді розслідування авіакатастроф, іранська сторона вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони.

"Іранська сторона маніпулює, коли каже, що під час двох раундів переговорів були надані пояснення щодо причин катастрофи. Ці причини мало б офіційно підтвердити і технічне розслідування, яке Іран повинен був проводити відповідно до норм міжнародного права, і у фінальному звіті, що був опублікований лише у березні цього року - через понад 14 місяців з дня катастрофи. Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній" - заявили в МЗС.

При цьому, як зазначають у відомстві, відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною.

"Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони" - заявили в МЗС.

У коментарі наголошується, що Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію збиття PS752.

МЗС також зазначає, що українська сторона зі ЗМІ дізналась про десятьох осіб, яким пред’явлено звинувачення у зв’язку зі збиттям українського літака. "Іран в рамках зазначених механізмів не повідомив Україну, незважаючи на численні запити, ані про імена та посади цих осіб, ані навіть про статтю, яка їм інкримінується" - йдеться у коментарі.

Крім того, відомство нагадало, що Іран досі не надав Україні левову частину матеріалів, включаючи факти та докази, які обіцяв надати пів року тому.

"Попри це, найголовніше, що Іран заборгував родинам загиблих – це правда. Україна черговий раз підкреслює свій твердий намір зробити все можливе для її розкриття. Україна також вірить, що у керівництва Ірану достатньо сміливості, мудрості та далекоглядності не тільки для того, щоб взяти на себе відповідальність за катастрофу, але і щоб прийняти усі її наслідки" - заявили в МЗС.

Нагадаємо, близько місяця тому Іран оприлюднив свій фінальний звіт після технічного розслідування загибелі українського літака.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у документі не врахували зауваження та пропозиції української сторони, та назвав його "цинічною спробою приховати справжні причини збиття літака" та виправдати Іран.

Звіт розкритикували також у Канаді, зазначивши, що він не містить надійних фактів та доказів і не намагається дати відповіді на найважливіші питання щодо катастрофи.

В МЗС раніше припускали, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Рухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.