Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль відмовився від переговорів у нормандському форматі - заступник Єрмака

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:52

Одразу після ексалації на Донбасі Україна пропонувала провести переговори у нормандському форматі, але Кремль відмовився.

Джерело: заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям, Ігор Жовква в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова: "Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції".

Деталі: На запитання, чи можна говорити, що саміт лідерів "четвірки" переноситься на невизначений термін, Жовква зазначив, що питання не в датах: конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це – Росія.

Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й той постійно порушується.

При цьому Жовква вважає, що не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло.

Нагадаємо: Наступні переговори у нормандському форматі на рівні радників заплановані на 19 квітня.

Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Росія запевняє, що "нікому не погрожує". Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".
  • Білий дім констатував, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року.

Теми: нормандський форматвійнаРосіяОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун

Кремль відмовився від переговорів у нормандському форматі - заступник Єрмака

Співучасника брата Вовка теж арештували

інфографікаСвіжий президентський рейтинг: у Зеленського майже вдвічі вищий за Порошенка

Рейтинг партій: у Раду змогли б пройти лише 4 політсили

Хомчак про війська РФ на кордоні: Це не значить, що "замикається кільце"

Усі новини...
нормандський формат
У Кремлі назвали наступну дату "нормандських" переговорів на рівні радників
"Нормандська трійка": в ОП наголошують, що без України рішення щодо Донбасу неможливі
Макрон і Меркель поговорили з Путіним: закликали припинити вогонь на Донбасі
Останні новини
12:45
Росіяни з бойовиками облаштовують нові позиції біля Донецького аеропорту і Широкиного
12:35
Росія погрожує "масштабною ескалацією" на Донбасі у разі вступу України до НАТО
12:30
Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун
12:29
Стартап Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри силою думки
12:23
Лікарні будуть використовувати технічний кисень для пацієнтів з COVID-19 через нестачу ресурсів
12:21
У Києві знову 48 смертей від COVID і антирекорд хворих серед медиків
12:15
Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил
11:52
Кремль відмовився від переговорів у нормандському форматі - заступник Єрмака
11:43
інфографікаСоціологи змоделювали 2 тур виборів президента: виграє Зеленський
11:36
Співучасника брата Вовка теж арештували
Усі новини...