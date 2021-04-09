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Кремль відмовився від переговорів у нормандському форматі - заступник Єрмака

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:52
Кремль відмовився від переговорів у нормандському форматі - заступник Єрмака

Одразу після ексалації на Донбасі Україна пропонувала провести переговори у нормандському форматі, але Кремль відмовився.

Джерело: заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям, Ігор Жовква в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова: "Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції".

Деталі: На запитання, чи можна говорити, що саміт лідерів "четвірки" переноситься на невизначений термін, Жовква зазначив, що питання не в датах: конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це – Росія.

Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й той постійно порушується.

При цьому Жовква вважає, що не можна сказати, що мінський і нормандський формати заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло.

Нагадаємо: Наступні переговори у нормандському форматі на рівні радників заплановані на 19 квітня.

Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Росія запевняє, що "нікому не погрожує". Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви Козака, заявив, що російська машина пропаганди працює "на посилення напруження ситуації і на посилення тиску".
  • Білий дім констатував, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: нормандський форматвійнаРосіяОфіс президента
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