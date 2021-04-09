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У Києві вилучили партію кокаїну та екстезі на 10 мільйонів

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:53
У Києві вилучили партію кокаїну та екстезі на 10 мільйонів
Тут і далі фото ОГПУ

Столичні правоохоронці перекрили канал збуту кокаїну та амфетамінів і вилучили наркотиків на 10 мільйонів гривень.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Затримано трьох учасників злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотичних речовин та психотропних засобів на території м. Києва, Київської, Одеської та інших областей України (ч. 3 ст. 307 КК України)". 

 

Деталі: За даними слідства, мешканці Києва та Одеської області організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. Оплата здійснювалася у криптовалюті, а частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Росії.

Зазначається, що під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели оперативну закупку кокаїну на суму 4 тисячі доларів. 

 

Під час обшуків у Києві та Одеській області за місцями проживання та реєстрації членів угруповання, вилучили близько 1 кг кокаїну, понад 9 тисяч пігулок МДМА, близько 300 г інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого становить понад 10 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів.

Українська правда

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Теми: КиївнаркотикиОфіс генпрокурора
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