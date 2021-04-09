Херсонський міський суд наклав арешт на судно "Романс 1", яке належить народному депутату Віктору Медведчуку, куму президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Офіс генерального прокурора, який не називає імен, і джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Це рішення ухвалено 9 квітня за клопотанням прокуратури АРК й СБУ, у продовження санкціонованих заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим обшуків в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – Право народу" Медведчука.

За даними правоохоронців, судно "Романс 1" ("Romance 1") неодноразового порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з півострова.

За даними джерел у правоохоронних органах, судно курсувало під прапором України і принаймні двічі – в жовтні 2017 року – порушувало встановлені правила: зокрема, заходило в окуповані Ялту та Севастополь.

Україна після окупації Криму, з липня 2014 року, припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя.

Захід суден до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.

Це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на окуповану територію та виїзду з неї, порушення чинних на транспорті правил, державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 ККУ).

Цьому передувало: Працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір – Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації.

3-м членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.