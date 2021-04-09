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"Укрзалізниця" відновила продаж квитків до Прикарпаття

П'ятниця, 9 квітня 2021, 19:14

З 10 квітня у Івано-Франківській області знімаються обмеження на висадку та посадку пасажирів, до регіону також почнуть продавати квитки.

Джерело: "Укрзалізниця

Деталі: Оскільки область перейшла із "червоної" до "жовтої" зони, тому "Укрзалізниця" може відновити продаж квитків до регіону та зняти всі інші обмеження. 

Водночас, щодо "червоної" Харківської області, то там перевізник поки не запроваджує жодних обмежень. Пропозиції щодо перевезень в цьому регіоні "Укрзалізниця", Мінінфраструктури та Міністерство охорони здоров’я можуть надати впродовж тижня.  

Що передувало: На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та скасувати в Івано-Франківській.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяІвано-Франківська область


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