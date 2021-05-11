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Голова СБУ про російську загрозу: 65% українського кордону – вразливі

Вівторок, 11 травня 2021, 14:04

У Службі безпеки України наголошують: хоча Росія і відвела частину своїх військ – загроза для України нікуди не поділася.

Джерело: голова СБУ Іван Баканов, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 11 травня

Пряма мова: "Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних сил РФ, що розгорнуті вздовж кордону та на окупованій території Криму сягає близько 100 тисяч. Це станом на зараз.

Танки, бойові літаки, гвинтокрили, кораблі, батальйонно-тактичні групи та групи ракетних військ і артилерії.

Можемо виділити 5 основних оперативних напрямів. Але не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником Російської Феддерації у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну. Доказ цьому – останні спільні навчання".

Деталі: За словами Баканова, 65% українського кордону – вразливі. А інші 35% – на західному напрямку – також вимагають пильної уваги. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Як приклад голова СБУ навів Угорщину.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУРосіявійна


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