Голова СБУ про російську загрозу: 65% українського кордону – вразливі
У Службі безпеки України наголошують: хоча Росія і відвела частину своїх військ – загроза для України нікуди не поділася.
Джерело: голова СБУ Іван Баканов, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 11 травня
Пряма мова: "Бойовий і чисельний склад ударного угруповання Збройних сил РФ, що розгорнуті вздовж кордону та на окупованій території Криму сягає близько 100 тисяч. Це станом на зараз.
Танки, бойові літаки, гвинтокрили, кораблі, батальйонно-тактичні групи та групи ракетних військ і артилерії.
Можемо виділити 5 основних оперативних напрямів. Але не варто забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником Російської Феддерації у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну. Доказ цьому – останні спільні навчання".
Деталі: За словами Баканова, 65% українського кордону – вразливі. А інші 35% – на західному напрямку – також вимагають пильної уваги. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Як приклад голова СБУ навів Угорщину.
Передісторія:
- Наприкінці березня Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" почала стягувати війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму. Крім того, Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилювала контроль за військовим майном в ОРДЛО.
- Група незалежних розслідувачівConflict Intelligence Team дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
- США і лідери багатьох європейських країн закликали Росію знизити градус напруги та відвести війська.
- 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відзначав, що говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України, рано.