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Председатель СБУ о российской угрозе: 65% украинской границы - уязвимые

Вторник, 11 мая 2021, 14:04

В Службе безопасности Украины отмечают: хотя Россия и отвела часть своих войск - угроза для Украины никуда не делась.

Источник: глава СБУ Иван Баканов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 11 мая

Прямая речь: "Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных сил РФ, развернутой вдоль границы и на оккупированной территории Крыма составляет около 100 тысяч. Это по состоянию на сейчас.

Танки, боевые самолеты, вертолеты, корабли, батальонно-тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии.

Можем выделить 5 основных оперативных направлений. Но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником Российской Феддерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину. Доказательство этому - последние совместные учения".

Детали: По словам Баканова, 65% украинской границы - уязвимы. А остальные 35% - на западном направлении - также требуют пристального внимания. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. В качестве примера глава СБУ привел Венгрию.

Валентина Романенко, УП
Темы: СБУРосcиявойна


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