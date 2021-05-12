Медведчука охраняет фирма, которая принадлежит его соратнику

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее нардепа Виктора Медведчука охраняют представители фирмы "Шторм", также в "силовой блок" ОПЗЖ входит общественная организация "Патриоты – За жизнь!" Ильи Кивы.

Источник: Hromadske

Детали: Медведчук утверждал, что "Шторм" охраняет его жилье, его лично и его семью, а Кива – что с фирмой заключила договор и партия. "Шторм" охраняет офис ОПЗЖ на Большой Васильковской в ​​Киеве, который СБУ обыскала 11 мая, как и дом Медведчука.

Один из основателей охранной фирмы "Шторм" – народный депутат от партии ОПЗЖ Виктор Черный, руководитель "Шторма" – Иван Бойченко, бывший милиционер и помощник Черного на общественных началах. Ранее компания называлась "Сварог".

В реестре существует не один "Шторм". В частности, к ООО ДОА "Шторм", ООО "Охранное агентство "Шторм" и ООО СБ "Шторм" имеют отношение тот же Иван Бойченко и Виктор Черный (последний – среди учредителей).

"Ну есть три "Шторма". Может, их и сто в Украине. Это все коммерческая тайна", – заявил Бойченко "Громадському" на вопрос, чем занимаются другие предприятия. Согласно же КВЭД все они – частные охранные структуры.

9 апреля на участке на Трухановом острове в Киеве, где находились представители охранной фирмы "Шторм", правоохранители снесли забор и провели "осмотр".

Черный рассказал, что эту базу "Шторм" просто охраняет, она фирме не принадлежит. А Бойченко сказал: "Если они осуществляют охрану и там есть место для тренировки, то почему им нельзя позаниматься там спортом?".

В реестрах есть несколько уголовных дел, где упоминается "Шторм" или его представители.

В частности, базой на Трухановом самовольно завладела общественная организация "Клуб Козак". Ее руководителем является Ян Марченко, который до недавнего времени считался помощником на общественных началах нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. По подсчетам экспертов, захваченный участок в 1,16 га стоит более 25 млн гривен.

Существует еще несколько охранных структур, связанных с Виктором Черным и Иваном Бойченко.

Так, Черный числился среди учредителей ООО "Охранная фирма "Спарта". Руководителем ее является Игорь Сердюк, среди основателей указан также Алексей Шевченко.

Бойченко еще с 2012 года является руководителем ООО "Детективное агентство "Битти", которое также, согласно реестру, занимается охранной деятельностью.

Виктор Черный является вице-президентом Федерации боевого самбо Украины, почетным президентом которой является Виктор Медведчук. Фактический руководитель федерации – Эльхан Валиев, чемпион мира по вольной борьбе и боевому самбо. Его замечали на мероприятиях ОПЗЖ наряду с руководителями политсилы. Директор Федерации боевого самбо Украины Вадим Корытный заверил, что спортсмены не имеют отношения к политсиле Медведчука.

В прошлом году Виктор Черный и Илья Кива создали общественную организацию "Патриоты – За жизнь". Кива, который ее возглавил, лично отбирает кандидатов, отдавая предпочтение бывшим правоохранителям и спецназовцам.

Координатором всей организации и ее харьковского отделения является бывший "азовец" и представитель "Восточного корпуса" Олег Ширяев. Кроме него, к "патриотам Кивы" присоединились еще несколько бывших представителей "Восточного корпуса".

Всего в организации "Патриоты – За жизнь" порядка 800 человек, ячейки действуют в Николаеве, Херсоне, Харькове, Киеве, Днепре и в Одессе. Руководителем организации в Луганской области является Виталий Невеселый – бывший представитель Федерации по кикбоксингу WAKO в Луганской области. Одесский центр ОО возглавляет Ярослав Мудрый.

Невеселый и Мудрый вместе с Кивой 9 мая участвовали в марше против фашизма в Киеве, организованном "Патриотами – За жизнь".