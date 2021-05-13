Обшуки у столиці тривають: на цей раз завітали до "Київпастрансу" і метрополітену

Прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та до комерційних структур.

Джерело: Державна фіскальна служба, Київська міська прокуратура,"Київський метрополітен"

Деталі: Зазначається, що обшуки у "Київпастрансі" та у підрядного підприємства проводяться у справі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та привласненні бюджетних коштів.

За версією слідства, посадовці комунального підприємства разом із підрядником у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі столиці. А підрядник начебто ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Саме тому правоохоронці шукають документи, які можуть свідчити про правопорушення.

Водночас у "Київському метрополітені" обшуки тривають у справі ухилення від сплати податків на 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Слідство вважає, що підрядник, "Київметробуд", замовляв роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У прокуратурі вказують, що "Київметробуд" ще й здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності, на яких фактично самим комунальним підприємством виготовлялись залізобетонні конструкції, а бюджетні кошти перераховувались на афілійоване підприємство.

У метрополітені заявили, що відкриті до проведення перевірок та готові надати документи щодо робіт з будівництва метро на Виноградар.

Що передувало: Цього ж дня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" попросили столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню.

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