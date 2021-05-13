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Обшуки у столиці тривають: на цей раз завітали до "Київпастрансу" і метрополітену

Четвер, 13 травня 2021, 17:58
Обшуки у столиці тривають: на цей раз завітали до Київпастрансу і метрополітену

Прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та до комерційних структур.

Джерело: Державна фіскальна служба, Київська міська прокуратура,"Київський метрополітен"

Деталі: Зазначається, що обшуки у "Київпастрансі" та у підрядного підприємства проводяться у справі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та привласненні бюджетних коштів. 

За версією слідства, посадовці комунального підприємства разом із підрядником  у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі столиці. А підрядник начебто ухилився  від сплати податків в особливо великих розмірах.

Саме тому правоохоронці шукають документи, які можуть свідчити про правопорушення. 

Водночас у "Київському метрополітені" обшуки тривають у справі ухилення від сплати податків на 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. 

Слідство вважає, що підрядник, "Київметробуд", замовляв роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У прокуратурі вказують, що "Київметробуд" ще й здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності, на яких фактично самим комунальним підприємством виготовлялись залізобетонні конструкції, а бюджетні кошти перераховувались на афілійоване підприємство.

У метрополітені заявили, що відкриті до проведення перевірок та готові надати документи щодо робіт з будівництва метро на Виноградар. 

Що передувало: Цього ж дня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" попросили столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню.

Передісторія:

  • Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА, прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 
  • 12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.
  • Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.
  • Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривали обшуки в офісах підрядних підприємств. Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі". За результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики КМДА.
  • Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, а також придушенням місцевого самоврядування.  

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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