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Обыски в столице продолжаются: на этот раз пришли в "Киевпастранс" и метрополитен

Четверг, 13 мая 2021, 17:58

Прокуратура вместе с фискалами пришли с обысками к коммунальным предприятиям "Киевпастранс", "Киевский метрополитен" и к коммерческим структурам.

Источник: Государственная фискальная служба, Киевская городская прокуратура

Детали: Отмечается, что обыски в "Киевпастрансе" и у подрядного предприятия проводятся в деле уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и присвоении бюджетных средств.

По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия вместе с подрядчиком в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы. А подрядчик вроде уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Именно поэтому правоохранители ищут документы, которые могут свидетельствовать о правонарушении.

В то же время в "Киевском метрополитене" обыски продолжаются по делу уклонения от уплаты налогов на 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Следствие считает, что подрядчик, "Киевметрострой", заказывал работы по ремонту оборудования в общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

В прокуратуре отмечают, что "Киевметрострой" еще и сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самым коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие.

Что предшествовало: В этот же день КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну.

Предыстория:

  • С 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли в "Киевзеленстрой".
  • 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.
  • Кроме этого, обыски проводили в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.
  • Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице – прошли обыски в офисах подрядных предприятий. В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре". По результатам проведенных 12 мая обысков сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента социальной политики КГГА. 
  • Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура


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