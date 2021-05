Прем'єр Ізраїлю: операція проти ХАМАС займе час

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військова операція проти ХАМАС у секторі Газа "триває на повну силу" і займе час.

Джерело: Нетаньянху в телезверненні до громадян у неділю, повідомляє ВВС

Prime Minister Benjamin Netanyahu held a situation update, at the Kirya in Tel Aviv, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/KJHKW3hZpF