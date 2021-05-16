Прем'єр Ізраїлю: операція проти ХАМАС займе час

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військова операція проти ХАМАС у секторі Газа "триває на повну силу" і займе час.

Джерело: Нетаньянху в телезверненні до громадян у неділю, повідомляє ВВС

Prime Minister Benjamin Netanyahu held a situation update, at the Kirya in Tel Aviv, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/KJHKW3hZpF — PM of Israel (@IsraeliPM) May 16, 2021

Пряма мова: "Наша кампанія проти терористичних організацій триває на повну силу. Ми діємо зараз, так довго, як це необхідно, щоб відновити спокій для вас, громадяни Ізраїлю. Це займе час".

Деталі: Нетаньяху додав, що Ізраїль хоче стягнути з "агресора" плату і відновити стримування.

Він виступив із телезверненням після засідання кабінету безпеки Ізраїлю, яке тривало кілька годин.

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