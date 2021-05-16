Прем'єр Ізраїлю: операція проти ХАМАС займе час
Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військова операція проти ХАМАС у секторі Газа "триває на повну силу" і займе час.
Джерело: Нетаньянху в телезверненні до громадян у неділю, повідомляє ВВС
Prime Minister Benjamin Netanyahu held a situation update, at the Kirya in Tel Aviv, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/KJHKW3hZpF— PM of Israel (@IsraeliPM) May 16, 2021
Пряма мова: "Наша кампанія проти терористичних організацій триває на повну силу. Ми діємо зараз, так довго, як це необхідно, щоб відновити спокій для вас, громадяни Ізраїлю. Це займе час".
Деталі: Нетаньяху додав, що Ізраїль хоче стягнути з "агресора" плату і відновити стримування.
Він виступив із телезверненням після засідання кабінету безпеки Ізраїлю, яке тривало кілька годин.
Передісторія:
- 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь, відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
- 15 травня повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинки командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари та Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.
- Вежа у Секторі Газа була знищена ізраїльською армією у суботу. Там розміщувались офіси міжнародних видань - Associated Press та "Аль-Джазіра". При цьому Ізраїль запевняє, що будівля також використовувалася крилом військової розвідки ХАМАС й саме тому стала об'єктом атаки.
- Внаслідок ізраїльських авіаударів по місту Газа у неділю загинуло щонайменше 42 людини, в тому числі 16 жінок і 10 дітей.