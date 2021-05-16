Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время.

Источник: Нетаньянху в телеобращении к гражданам в воскресенье, сообщает ВВС

Prime Minister Benjamin Netanyahu held a situation update, at the Kirya in Tel Aviv, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/KJHKW3hZpF — PM of Israel (@IsraeliPM) May 16, 2021

Прямая речь: "Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы действуем сейчас, так долго, как это необходимо, чтобы восстановить спокойствие для вас, граждане Израиля. Это займет время".

Детали: Нетаньяху добавил, что Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.

Он выступил с телеобращением после заседания кабинета безопасности Израиля, которое длилось несколько часов.

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