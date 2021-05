Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время.

Источник: Нетаньянху в телеобращении к гражданам в воскресенье, сообщает ВВС

Prime Minister Benjamin Netanyahu held a situation update, at the Kirya in Tel Aviv, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/KJHKW3hZpF