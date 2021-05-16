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Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время

Воскресенье, 16 мая 2021, 20:45

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время.

Источник: Нетаньянху в телеобращении к гражданам в воскресенье, сообщает ВВС

Прямая речь: "Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы действуем сейчас, так долго, как это необходимо, чтобы восстановить спокойствие для вас, граждане Израиля. Это займет время".

Детали: Нетаньяху добавил, что Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.

Он выступил с телеобращением после заседания кабинета безопасности Израиля, которое длилось несколько часов.

Украинская правда
Темы: Сектор ГазаИзраиль


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