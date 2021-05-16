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Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время

Воскресенье, 16 мая 2021, 20:45
Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время.

Источник: Нетаньянху в телеобращении к гражданам в воскресенье, сообщает ВВС

Прямая речь: "Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы действуем сейчас, так долго, как это необходимо, чтобы восстановить спокойствие для вас, граждане Израиля. Это займет время".

Детали: Нетаньяху добавил, что Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.

Он выступил с телеобращением после заседания кабинета безопасности Израиля, которое длилось несколько часов.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь, с тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
  • 15 мая воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали дома командира батальона ХАМАС Халеда Манамары и Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в секторе Газа.
  • Башня в Секторе Газа была уничтожена израильской армией в субботу. Там размещались офисы международных изданий - Associated Press и "Аль-Джазира". При этом Израиль уверяет, что здание также использовалась крылом военной разведки ХАМАС и именно поэтому стало объектом атаки.
  • Вследствие израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье погибло по меньшей мере 42 человека, в том числе 16 женщин и 10 детей.

Украинская правда

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Темы: Сектор ГазаИзраиль
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