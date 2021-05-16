Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время.
Источник: Нетаньянху в телеобращении к гражданам в воскресенье, сообщает ВВС
Prime Minister Benjamin Netanyahu held a situation update, at the Kirya in Tel Aviv, with the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the head of the ISA, the head of the Mossad and the head of the National Security Council. pic.twitter.com/KJHKW3hZpF— PM of Israel (@IsraeliPM) May 16, 2021
Прямая речь: "Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы действуем сейчас, так долго, как это необходимо, чтобы восстановить спокойствие для вас, граждане Израиля. Это займет время".
Детали: Нетаньяху добавил, что Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.
Он выступил с телеобращением после заседания кабинета безопасности Израиля, которое длилось несколько часов.
Предыстория:
- 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь, с тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- 15 мая воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали дома командира батальона ХАМАС Халеда Манамары и Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в секторе Газа.
- Башня в Секторе Газа была уничтожена израильской армией в субботу. Там размещались офисы международных изданий - Associated Press и "Аль-Джазира". При этом Израиль уверяет, что здание также использовалась крылом военной разведки ХАМАС и именно поэтому стало объектом атаки.
- Вследствие израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье погибло по меньшей мере 42 человека, в том числе 16 женщин и 10 детей.