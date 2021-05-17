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Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова

Понедельник, 17 мая 2021, 16:55

Основной причиной внесения в Верховную Раду представление об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации".

Детали: По словам премьера, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.

"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил глава правительства.

Кроме того, отметил Шмыгаль, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

Темы: СтепановМинздрав


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