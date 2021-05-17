Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова
Основной причиной внесения в Верховную Раду представление об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации".
Детали: По словам премьера, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.
"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил глава правительства.
Кроме того, отметил Шмыгаль, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.
Предыстория:
- В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
- По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
- Председатель парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что причиной представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.
- На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.