Більше половини киян задоволені діями Кличка – опитування
Більше половини киян не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж чинний мер.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-16 травня
Дослівно: "54% не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж діючий міський голова, 37% - підтримують".
Деталі: Згідно з даними опитування, Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють – 48%. Президенту Зеленському довіряють 45%, не довіряють – 51%. Екс-прем’єру Гройсману довіряють 33%, не довіряють – 58%. Спікеру ВР Дмитру Разумкову довіряють – 32%, не довіряють – 36%, не знають його – 26%.
Серед опитаних киян, 5-му президенту України Петру Порошенку довіряють 30%, не довіряють – 68%. Екс-прем’єрці Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють – 76%. Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 17%, не довіряють – 65%, не знають його – 15% респондентів. Прем’єру Денису Шмигалю довіряють 13%, не довіряють – 58%, не знають його – 22%.
Діяльністю мера Києва Віталія Кличка задоволені 53% опитаних, 46% - незадоволені. Діяльністю президента Зеленського задоволені 40%, незадоволені – 58%. Роботою прем’єр-міністра Шмигаля задоволені – 16%, незадоволені – 69%.
Зазначається, що за останній місяць змінилася у позитивний бік оцінка ситуації з захворюваністю на COVID-2019 серед киян. Так, наразі 39% опитаних мешканців столиці говорять, що ситуація з коронавірусом у Києві покращилася (у квітні таких було лише 6%). 45% вважають, що ситуація не змінилася (у квітні – 30%) і лише 10% побачили погіршення (у квітні – 62%).
48% респондентів вважають, що мер Києва Віталій Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в місті. 46% – протилежної думки.
Додатково: На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 15-16 травня 2021 року соціологи опитали 1200 мешканців Києва віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
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Передісторія:
- 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
- Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
- Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
- В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.
- Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. В СБУ наголосили,що обшуки не мають стосунку до очільника столиці. Сам же мер вважає, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває" і що "такого не було навіть за часів Януковича".