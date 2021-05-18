Більше половини киян задоволені діями Кличка – опитування

Більше половини киян не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж чинний мер.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-16 травня

Дослівно: "54% не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж діючий міський голова, 37% - підтримують".

Деталі: Згідно з даними опитування, Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють – 48%. Президенту Зеленському довіряють 45%, не довіряють – 51%. Екс-прем’єру Гройсману довіряють 33%, не довіряють – 58%. Спікеру ВР Дмитру Разумкову довіряють – 32%, не довіряють – 36%, не знають його – 26%.

Серед опитаних киян, 5-му президенту України Петру Порошенку довіряють 30%, не довіряють – 68%. Екс-прем’єрці Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють – 76%. Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 17%, не довіряють – 65%, не знають його – 15% респондентів. Прем’єру Денису Шмигалю довіряють 13%, не довіряють – 58%, не знають його – 22%.

Діяльністю мера Києва Віталія Кличка задоволені 53% опитаних, 46% - незадоволені. Діяльністю президента Зеленського задоволені 40%, незадоволені – 58%. Роботою прем’єр-міністра Шмигаля задоволені – 16%, незадоволені – 69%.

Зазначається, що за останній місяць змінилася у позитивний бік оцінка ситуації з захворюваністю на COVID-2019 серед киян. Так, наразі 39% опитаних мешканців столиці говорять, що ситуація з коронавірусом у Києві покращилася (у квітні таких було лише 6%). 45% вважають, що ситуація не змінилася (у квітні – 30%) і лише 10% побачили погіршення (у квітні – 62%).

48% респондентів вважають, що мер Києва Віталій Кличко ефективно реагує на загрозу коронавірусу в місті. 46% – протилежної думки.

Додатково: На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 15-16 травня 2021 року соціологи опитали 1200 мешканців Києва віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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