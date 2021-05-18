Более половины киевлян не поддерживают идею назначения центральной властью на должность председателя Киевской городской государственной администрации другого лица, чем действующий мэр.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-16 мая

Дословно: "54% не поддерживают идею назначения центральной властью на должность председателя Киевской городской государственной администрации другого лица, чем действующий мэр, 37% - поддерживают".

Детали: Согласно данным опроса, Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют - 48%. Президенту Зеленскому доверяют 45%, не доверяют - 51%. Экс-премьеру Гройсману доверяют 33%, не доверяют - 58%. Спикеру ВР Дмитрию Разумкову доверяют - 32%, не доверяют - 36%, не знают его - 26%.

Среди опрошенных киевлян, 5-му президенту Украины Петру Порошенко доверяют 30%, не доверяют - 68%. Экс-премьеру Юлии Тимошенко доверяют 21%, не доверяют - 76%. Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 17%, не доверяют - 65%, не знают его - 15% респондентов. Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 13%, не доверяют - 58%, не знают его - 22%.

Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 53% опрошенных, 46% - недовольны. Деятельностью президента Зеленского довольны 40%, недовольны - 58%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны - 16%, недовольны - 69%.

Отмечается, что за последний месяц изменилась в положительную сторону оценка ситуации с заболеваемостью COVID-2019 среди киевлян. Так, в настоящее время 39% опрошенных жителей столицы говорят, что ситуация с коронавирусом в Киеве улучшилась (в апреле таких было только 6%). 45% считают, что ситуация не изменилась (в апреле - 30%) и только 10% увидели ухудшение (в апреле - 62%).

48% респондентов считают, что мэр Киева Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в городе. 46% - противоположного мнения.

Дополнительно: На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 15-16 мая 2021 года социологи опросили 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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Предыстория: