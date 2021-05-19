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США закликали Ізраїль згорнути операції в Секторі Газа — AP

Середа, 19 травня 2021, 04:20
FLICKR / chaunceyibrowniii

Президент США Джо Байден і офіційні особи адміністрації закликали прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і інших ізраїльських високопосадовців припинити бомбардування Сектору Газа.

Джерело: ознайомлене джерело AP

Деталі: Високопоставлені офіційні особи адміністрації Байдена підкреслили ізраїльтянам в понеділок і вівторок, що в їхніх інтересах якомога швидше згорнути операції.

За даними джерел, Білий дім досі противився закликам до посилення суспільного тиску на Нетаньягу. Він розрахував, що ізраїльтяни не будуть реагувати на міжнародні резолюції або публічні вимоги США і що найбільшим важелем стане закулісний тиск. Тель-Авів, як повідомляється, дав зрозуміти, що військова кампанія може закінчитися в лічені дні.

Що передувало: Днем раніше офіційно повідомлялося, що під час розмови з Нетаньягу президент Байден підтримав право Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Передісторія:

  • 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. Відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
  • 14 травня повідомлялося, що Тель-Авів відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я в Секторі Газа до повного завершення своїх військових операцій. Однак 19 травня стало відомо, що Ізраїль ще не готовий до припинення вогню, але визнав, що це може бути скоро.

Теми: СШАСектор ГазаІзраїль


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