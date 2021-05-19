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США призвали Израиль свернуть операции в Секторе Газа — AP

Среда, 19 мая 2021, 04:20
США призвали Израиль свернуть операции в Секторе Газа — AP
FLICKR / chaunceyibrowniii

Президент США Джо Байден и официальные лица администрации призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других израильских чиновников прекратить бомбардировки Сектора Газа.

Источник: знакомый источник AP

Детали: Высокопоставленные официальные лица администрации Байдена подчеркнули израильтянам в понедельник и вторник, что в их интересах как можно скорее свернуть операции.

По данным источников, Белый дом до сих пор противился призывам к усилению общественного давления на Нетаньяху. Он рассчитал, что израильтяне не будут реагировать на международные резолюции или публичные требования США и крупнейшим рычагом станет закулисное давление. Тель-Авив, как сообщается, дал понять, что военная кампания может закончиться в считанные дни.

Что предшествовало: Днем ранее официально сообщалось, что во время разговора с Нетаньяху президент Байден поддержал право Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия
  • 14 мая сообщалось, что Тель-Авив отверг предложенное Египтом долгосрочное перемирие в Секторе Газа до полного завершения своих военных операций. Однако 19 мая стало известно, что Израиль еще не готов к прекращению огня, но признал, что это может быть скоро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСектор ГазаИзраиль
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