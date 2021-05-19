Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на рішення, прийняте на засіданні комітету

Деталі: Голова комітету Андрій Костін заявив, що за включення законопроєкту "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" до порядку денного сесії ВР проголосували 10 членів комітету, троє висловилися проти, один утримався.

Крім того, комітет рекомендує включити до порядку денного сесії пов'язаний з документом законопроєкт "Про внесення зміни до розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення "закону" Про судоустрій і статус суддів "(№ 5370). За це рішення проголосували також 10 членів комітету, один висловився проти, двоє утрималися.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені. Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

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