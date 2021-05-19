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Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК

Середа, 19 травня 2021, 21:50

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує включити до порядку денного сесії парламенту президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на рішення, прийняте на засіданні комітету

Деталі: Голова комітету Андрій Костін заявив, що за включення законопроєкту "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" до порядку денного сесії ВР проголосували 10 членів комітету, троє висловилися проти, один утримався.

Крім того, комітет рекомендує включити до порядку денного сесії пов'язаний з документом законопроєкт "Про внесення зміни до розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення "закону" Про судоустрій і статус суддів "(№ 5370). За це рішення проголосували також 10 членів комітету, один висловився проти, двоє утрималися.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені. Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • У жовтні 2020 року громадяни закликали Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, чий очільник Павло Вовк ухиляється від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду

Теми: Верховна РадаОАСКзаконодавство


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