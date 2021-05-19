Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует включить в повестку дня сессии парламента президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на решение, принятое на заседании комитета

Детали: Председатель комитета Андрей Костин объявил, что за включение законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда" в повестку дня сессии ВР проголосовали 10 членов комитета, трое высказались против, один воздержался.

Кроме того, комитет рекомендует включить в повестку дня сессии связанный с документом законопроект "О внесении изменения в раздел ХII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" (№ 5370). За это решение проголосовали также 10 членов комитета, один высказался против, двое воздержались.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены. Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд.

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