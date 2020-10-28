У Зеленського відповіли на петицію щодо ліквідації ОАСК

На сайті президента Володимира Зеленського з’явилася відповідь на петицію з проханням до президента подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: пресслужба Зеленського

Дослівно: "Підкреслимо, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент після консультацій з Вищою радою правосуддя".

Деталі: Зазначається, що президент доручив розпочати консультації з ВРП "для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Що було раніше: Зеленського просили невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

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