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У Зеленського відповіли на петицію щодо ліквідації ОАСК

Середа, 28 жовтня 2020, 20:56
У Зеленського відповіли на петицію щодо ліквідації ОАСК

На сайті президента Володимира Зеленського з’явилася відповідь на петицію з проханням до президента подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: пресслужба Зеленського

Дослівно: "Підкреслимо, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент після консультацій з Вищою радою правосуддя".

Деталі: Зазначається, що президент доручив розпочати консультації з ВРП "для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Що було раніше: Зеленського просили невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

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Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпетиціяОАСК
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