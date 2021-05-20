Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко ответил на обвинения Зеленского

Четверг, 20 мая 2021, 17:45
фото: Дмитрий Ларин, УП

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявления президента Владимира Зеленского о том, что глава столицы "постоянно пишет, звонит, записывается на прием" и приходит в Офис президента, когда глава государства "не готов с ним встретиться".

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ждать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов.

Я, как мэр столицы, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту - для встречи по рабочим вопросам. А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления - всех членов АГУ.

Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации - это разве об эффективной работе и сотрудничестве?".

Детали: Также Кличко отреагировал на обвинения президента относительно "не надо воровать из бюджета". Мэр заявил, что это манипуляции и дискредитация городской власти, когда "ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами".

Напомним: 20 мая Зеленский заявил, что Кличко после ряда обысков в коммунальных предприятиях столицы неправильно себя ведет с публикой.

Читайте также: Виталий Кличко: Люди приходят, начинают рассказывать: "Виталий, давай, иди в президенты"

Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко 

Предыстория:

  • 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
  • Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
  • В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.
  • 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме

Путин заявил, что РФ "выбьет зубы всем", кто попытается что-то от нее "откусить"

Защита говорит, что Порошенко придумал договоренность о встрече с Антоненко в офисе "ЕС"

У Порошенко считают, что Зеленский приговор не ему, а стране

ОбновленоЗеленский ответил, будет ли идти на второй срок

видеоЗеленский допускает, что к убийству Шеремета может быть причастна контрразведка СБУ

Все новости...
Виталий Кличко
Отмена регулирования цен на газ: Кличко ожидает роста тарифов на горячую воду и отопление
Зеленский о Кличко: Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты
Кличко: Удар готовится к следующим выборам в Раду
Последние новости
17:46
Ученые исследовали, может ли коронавирус менять ДНК человека
17:45
Кличко ответил на обвинения Зеленского
17:45
Самолет МАУ совершил аварийную посадку в одесском аэропорту
17:29
Трех человек подозревают в нанесении "Укрзализныци" убытков на 103 миллионов
17:13
Зеленский об УЗ: Надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами
17:09
Рада приняла закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков
16:58
ОбновленоЗеленский хочет законом запретить тайные встречи олигархов и чиновников
16:54
Вышиванка vs косоворотка: дизайнер объяснил фасон скандальной рубашки Зеленского
16:54
Зеленский обещает расписать, кто будет жить в госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице
16:41
"Метинвесту" Ахметова позволили выкупить Днепровский меткомбинат
Все новости...