Кличко ответил на обвинения Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявления президента Владимира Зеленского о том, что глава столицы "постоянно пишет, звонит, записывается на прием" и приходит в Офис президента, когда глава государства "не готов с ним встретиться".

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ждать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов.

Я, как мэр столицы, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту - для встречи по рабочим вопросам. А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления - всех членов АГУ.

Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации - это разве об эффективной работе и сотрудничестве?".

Детали: Также Кличко отреагировал на обвинения президента относительно "не надо воровать из бюджета". Мэр заявил, что это манипуляции и дискредитация городской власти, когда "ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами".

Напомним: 20 мая Зеленский заявил, что Кличко после ряда обысков в коммунальных предприятиях столицы неправильно себя ведет с публикой.

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