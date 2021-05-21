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Медведчук: На переговоры с боевиками официально уполномочили Турчинов и Порошенко

Пятница, 21 мая 2021, 12:32
Фото с Facebook Рената Кузьмина

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко.

Источник: Медведчук перед зданием Апелляционного суда Киеве 21 мая

Прямая речь: "Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были предоставлены по мирному урегулированию сначала с мая месяца еще и.о. президента Турчиновым, потом уже президентом Порошенко. Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров Турчиновым и Порошенко и позже был уполномочен и трехсторонних контактной группой и СБУ, которая предоставила мне статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ".

Детали: Он также добавил, что среди прочего вел переговоры и по экономическим вопросам, в том числе по электроэнергии.

По словам Медведчука, он вел переговоры о "принципиальных договоренностях по поставкам электроэнергии в Украине, и такой договор властью был подписан и заключен".

Он также рассказал, что встречался с Порошенко в 2014, в 2015 годах и в дальнейшем до 2018 года, пока они "не разошлись во взглядах по обмену удерживаемыми лицами".

На вопрос, просил ли Медведчук боевиков не трогать дом олигарха Рината Ахметова в 2014 году (об этом сообщали журналисты Бигус.инфо на основе телефонных разговоров якобы Медведчука с другими лицами – ред.), председатель политсовета "ОПЗЖ" заявил, что не хочет комментировать "никакие разговоры, потому что они сфальсифицированы".

По словам Медведчука, то, что сегодня происходит – "это чистая провокация и изготовление так называемой фабрики фейков".

Он также отрицает, что мог передавать России секретную информацию о подразделениях ВСУ.

По его словам, он "имел доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации (второго президента Леонида Кучмы – ред.), а после этого в течение 15 лет никогда не был допущен к секретным данным ... и на сегодняшний день не имеет доступа к государственной тайне".

Ирина Балачук, УП


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