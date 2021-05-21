Кілька десятків молодиків у чорному одязі зібралися біля Апеляційного суду Києва, який 21 травня розглядає апеляції захисників і прокуратури на домашній арешт голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Джерело: ефір Громадського

Пряма мова нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви: "Це громадяни України, які на сьогоднішній день розділяють наші принципи, ідеологію і бажання зробити нашу країну незалежною і сильною державою. Це члени організації "Патріоти за життя" – антифашистського руху, дії і бажання яких спрямовані очистити нашу батьківщину від бруду".

Кива замість роботи у ВР перебуває біля суду Скриншот з відео Громадського

Деталі: 13 травня біля Печерського райсуду Києва, який обирав запобіжний захід для Медведчука, такі молодики ставали у живі ланцюги і перешкоджали роботі журналістів.

Фото ГО "Вільні люди"

Нардеп Ілля Кива перебуває перед судом, попри те, що 21 травня – пленарний день у Верховній Раді. Парламент серед іншого розглядав важливе питання – про звернення до Конгресу США щодо запровадження санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Фото ГО "Вільні люди"

Коли до суду прибув Медведчук, Кива штовхав журналістів, які підходили поставити питання підозрюваному і заявляв: "Ви мені заважаєте виконувати мою роботу".

За порядком біля суду слідкують правоохоронці.

Фото ГО "Вільні люди"

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