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Апеляція Медвечука: під судом зібралися спортивні молодики, "свободівці" і Кива

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:12
Апеляція Медвечука: під судом зібралися спортивні молодики, свободівці і Кива
Фото Апострофа

Кілька десятків молодиків у чорному одязі зібралися біля Апеляційного суду Києва на вулиці Солом'янській, 2А, який 21 травня розглядає апеляції захисників і прокуратури на домашній арешт голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Джерело: ефір Громадського, стрім представника ВО "Свобода" Володимира Назаренка, Нацкорпус в YouTube 

Пряма мова нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви: "Це громадяни України, які на сьогоднішній день розділяють наші принципи, ідеологію і бажання зробити нашу країну незалежною і сильною державою. Це члени організації "Патріоти за життя" – антифашистського руху, дії і бажання яких спрямовані очистити нашу батьківщину від бруду". 

 
Кива замість роботи у ВР перебуває біля суду 
Скриншот з відео Громадського 

Деталі: 13 травня біля Печерського райсуду Києва, який обирав запобіжний захід для Медведчука, такі молодики ставали у живі ланцюги і перешкоджали роботі журналістів.  

 
Фото Апострофа

Нардеп Ілля Кива перебуває перед судом, попри те, що 21 травня – пленарний день у Верховній Раді. Парламент серед іншого розглядав важливе питання – про звернення до Конгресу США щодо запровадження санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".  

Коли до суду прибув Медведчук, Кива штовхав журналістів, які підходили поставити питання підозрюваному і заявляв: "Ви мені заважаєте виконувати мою роботу".

За порядком біля суду слідкують правоохоронці.

Пізніше під суд також прийшли представники ВО "Свобода" та Нацкорпусу.

Націоналісти заявляють, що "тітушки Медведчука" кидають у їхній бік димові шашки, а поліція на це не реагує.

 
Скриншот з відео Назаренка 

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. 
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Медведчуксуд
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