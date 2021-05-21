Несколько десятков молодых людей в черной одежде собрались возле Апелляционного суда Киева, который 21 мая рассматривает апелляции защитников и прокуратуры на домашний арест председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Источник: эфир Общественного

Прямая речь нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Киви: "Это граждане Украины, которые на сегодняшний день разделяют наши принципы, идеологию и желание сделать нашу страну независимым и сильным государством. Это члены организации "Патриоты за жизнь" – антифашистского движения, действия и желания которых направлены очистить нашу родину от грязи".

Детали: 13 мая возле Печерского райсуда Киева, который избирал меру пресечения для Медведчука, такие молодчик становились в живые цепи и препятствовали работе журналистов.

Фото ОО "Вільні люди"

Нардеп Илья Кива находится перед судом, несмотря на то, что 21 мая – пленарный день в Верховной Раде. Парламент среди прочего рассматривал важный вопрос – об обращении к Конгрессу США о введении санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".

Фото ОО "Вільні люди"

Когда в суд прибыл Медведчук, Кива толкал журналистов, которые подходили поставить вопросы подозреваемому и заявлял: "Вы мне мешаете выполнять мою работу".

За порядком возле суда следят правоохранители.

Фото ОО "Вільні люди"

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