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Апелляция Медвечука: под судом собрались спортивные молодчики, "свободовцы" и Кива

Пятница, 21 мая 2021, 13:12
Апелляция Медвечука: под судом собрались спортивные молодчики, свободовцы и Кива
Фото Апострофа

Несколько десятков молодых людей в черной одежде собрались возле Апелляционного суда Киева на улице Соломенской, 2А, который 21 мая рассматривает апелляции защитников и прокуратуры на домашний арест председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Источник: эфир Громадского, стрим представителя ВО "Свобода" Владимира Назаренко, Нацкорпус в YouTube 

Прямая речь нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Киви: "Это граждане Украины, которые на сегодняшний день разделяют наши принципы, идеологию и желание сделать нашу страну независимым и сильным государством. Это члены организации "Патриоты за жизнь" – антифашистского движения, действия и желания которых направлены очистить нашу родину от грязи". 

 
Кива вместо работы в Раде находится под судом 
Скриншот из видео Громадского 

Детали: 13 мая возле Печерского райсуда Киева, который избирал меру пресечения для Медведчука, такие молодчик становились в живые цепи и препятствовали работе журналистов. 

 
Фото Апострофа

Нардеп Илья Кива находится перед судом, несмотря на то, что 21 мая – пленарный день в Верховной Раде. Парламент среди прочего рассматривал важный вопрос – об обращении к Конгрессу США о введении санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". 

Когда в суд прибыл Медведчук, Кива толкал журналистов, которые подходили поставить вопросы подозреваемому и заявлял: "Вы мне мешаете выполнять мою работу".

За порядком возле суда следят правоохранители. 

Позже под суд также пришли представители ВО "Свобода" и Нацкорпуса.

Националисты заявляют, что "титушки Медведчука" бросают в их сторону дымовые шашки, а полиция на это не реагирует.

 
Скриншот из видео назаренко 

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. 
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Медведчуксуд
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